Claves para mejorar el bienestar emocional de las personas mayores en invierno y evitar el aislamiento social

Estamos en plena temporada de frío, lluvias y nieve, unas temperaturas heladas que obligan a muchos a resguardarse en el calor de sus hogares. Durante estos meses de invierno, son las personas mayores las que más tiempo pasan en sus casas, lo que lleva consigo una falta de movilidad y cambios de rutina que pueden derivar en aislamiento y soledad, afectando a su salud física y mental.

Sanitas Mayores ha compartido cinco claves para evitar estos problemas y mejorar el bienestar de los mayores durante estos meses de invierno. Unos consejos para mantenerse entretenidos y motivados incluso cuando no es recomendable salir al exterior.

La imposibilidad de salir a la calle no puede ser excusa para dejar de moverse, por lo que realizar pequeños paseos en interiores resulta una buena opción para evitar el sedentarismo y la falta de actividad física durante los días de frío. Además, establecer rutinas les puede ayudar a evitar sentirse desconectados. Programar actividades sociales u horarios para llamadas favorece la sensación de compañía.

Las actividades grupales ya sean en residencias, centros de día, espacio comunitarios o en los hogares favorecen la interacción, estimulan la memoria y les mantiene entretenidos. Juegos musicales, manualidades o sesiones de lectura son algunas opciones, unas actividades que si se personalizan siguiendo los intereses de cada uno, pueden resultar aun más motivadores.

También es importante mantener un propósito diario para reforzar su sensación de utilidad y mejorar su autoestima. Cocinar, cuidar plantas o participar en iniciativas comunitarias puede darles autonomía y entretenimiento.

Durante estos días de frío, mantener la mente activa resulta fundamental. Aprender un nuevo hobby o el uso de herramientas digitales no solo estimula la curiosidad y el aprendizaje, sino también genera temas de conversación y fortalecen los vínculos sociales.

En los días en los que las actividades en exteriores no son posibles debido al mal tiempo, es importante no fomentar el aislamiento ni el sedentarismo y apostar por actividades de interior que refuercen el ejercicio físico y mental.