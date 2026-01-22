Aumenta el hábito de lectura en los mayores de 65 años

El 66,2% de la población española asegura que leyó libros habitualmente en su tiempo libre durante 2025, un dato que supera el registrado en 2024 -65,5%- que ya era el mejor dato desde que hay registros. Este porcentaje es, de nuevo, más alto entre los jóvenes entre 14 y 24 años, ya que hasta el 76,9% afirma leer de forma habitual en sus momentos de ocio, según el Barómetro de Hábitos de Lectura 2025 que ha elaborado la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).

El estudio ha sido realizado por Conecta mediante una encuesta a 4.800 personas y cuenta con el patrocinio de CEDRO y la colaboración del Ministerio de Cultura. Entre 2017 y 2025 se observa un crecimiento de 6,5 puntos en los hábitos de lectura de los españoles..

Ahora bien, si al dato de lectores en tiempo libre se suman aquellos que leen solo por trabajo y estudios, el porcentaje de población que dice leer alcanza el 69,8%. Si, además, se incluye a los lectores que admiten que solo leen cómic este porcentaje se incrementa hasta el 71,2%. De hecho, la lectura de cómic ha aumentado un 38% desde 2020 y ahora un 14,3% de los españoles lee en este formato.

Pese a ello, sigue existiendo un tercio de la población -un 33,8%- que confiesa que no lee nunca o casi nunca en su tiempo libre. El estudio detalla que las razones para explicar por qué no leen o no lo hacen con mayor frecuencia es, mayoritariamente, la falta de tiempo en el 42% de los casos, especialmente entre las mujeres de edades comprendidas entre los 25 y los 65 años.

Le siguen aquellas personas que prefieren emplear su tiempo en otros entretenimientos -32,6%- o, directamente, los que no tienen interés por la lectura, que representan el 20%. En ambos casos estos dos argumentos son señalados por hombres jóvenes.

Mujer leyendo | Envato

Las mujeres leen más que los hombres, aunque ambos aumentan

El perfil lector que dibuja el Barómetro vuelve a ser "mujeres jóvenes con estudios universitarios que viven en ámbito urbano". Las diferencias entre los índices de lectura entre población femenina y masculina se han mantenido en prácticamente los mismos datos desde 2017, aunque en ambos casos han subido en 2025.

Así, un 72,3% de las mujeres leen, lo que supone un aumento de 0,6 puntos porcentuales con respecto a 2024. Mientras, los hombres que leen no llegan al 60%, aunque hay un crecimiento porcentual de 0,8 puntos respecto a 2024.

También se mantienen datos parecidos al anterior ejercicio en cuanto a la edad, y se sigue rompiendo "el falso mito" de que los jóvenes no leen, porque el tramo de población entre 14 y 24 años es el que registra un mayor índice de lectores. Concretamente, el 76,9% se declara lector por ocio, lo que representa 1,6 puntos más que en 2024 y 6,2 puntos respecto a 2017.

El índice de lectura en los mayores de 65 años registra un aumento

Aunque son los que más leen, en 2025 el mayor crecimiento se ha dado en la población mayor de 65 años, que ha experimentado un repunte. Este segmento se declara lector en tiempo libre y llega al 58%, lo que supone 2,4 puntos porcentuales más que en 2024 y 13 puntos más que en 2017.

"Este crecimiento podría estar relacionado con que esta franja de edad ya comienza a incorporar a aquellas generaciones de niños y niñas que fueron incorporándose a la enseñanza y pudieron ir adquiriendo el hábito lector", explica la FGEE.

Por comunidades autónomas, solo cinco se sitúan por encima de la media de 66,2% pero prácticamente todas las regiones han crecido frente a 2020. Las que superan la media son Madrid con 72,8%; País Vasco con 70,1%; Cataluña con 69,5%; Navarra con 68,5%; y La Rioja con 68,0%. Además, el estudio destaca Extremadura, Galicia y Andalucía, que logran incrementos de 5,9 puntos, 4,3 y 4,2 puntos porcentuales, respectivamente.

Por otro lado, según el Barómetro de este año, la compra de libros sigue creciendo y la librería mantiene el liderazgo como el principal canal de compra.

Sin embargo, el director de Conecta, Óscar Chicharro, ha avisado de que la compra en librerías tradicionales, como la Librería Rafael Alberti, en la que ha tenido lugar la presentación del informe, ha descendido, aunque se ha compensado con las cadenas de liberías, que ha aumentado.

Además, se sigue registrando un crecimiento de la lectura en soporte digital. De hecho, casi un tercio de los lectores -33,2%- leen en este formato, lo que supone 1,5 puntos más que en 2024. Así, el e-reader, con un 16%, continúa siendo el dispositivo más utilizado por los lectores de libros digitales, seguido por el móvil con un 11,8% y el ordenador con un 11,1%.