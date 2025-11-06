El camerunés Biya, el presidente más viejo del mundo, jura con 92 años para un octavo mandato

El presidente de Camerún, Paul Biya, el jefe de Estado más viejo del mundo, fue investido este jueves en una solemne ceremonia para un octavo mandato, tras ganar a sus 92 años las polémicas elecciones del pasado 12 de octubre, de las que fue excluido su principal rival opositor.

Biya juró el cargo en la sede de la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento) en la capital, Yaundé, para un nuevo mandato de siete años después de obtener un 53,66 % de los sufragios en los comicios, según los resultados anunciados la semana pasada por el Consejo Constitucional, cuyas decisiones no admiten apelaciones.

"¿Jura usted solemnemente ante Dios y ante los hombres dedicarse con todas sus fuerzas a conservar, proteger y defender la Constitución y las leyes de la República de Camerún?", preguntó el presidente de la Cámara, Cayaye Yeguie Djibril, a lo que Biya respondió con un escueto "Sí, lo juro".

El presidente tomó posesión de su cargo tras un periodo postelectoral marcado por protestas en varias ciudades del país, incluida Yaundé, que causaron al menos cuatro muertos y a las que las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, cañones de agua y munición real, según denunció Human Rights Watch (HRW).

Antes de proclamar vencedor a Biya el pasado 27 de octubre, el Consejo Constitucional había desestimado los diez recursos presentados, que contenían denuncias de manipulación de votos, intimidación a electores y otras irregularidades, alegando falta de pruebas o de competencia para anular los resultados.

El anuncio electoral se produjo en un ambiente de tensión por los enfrentamientos desatados en los días siguientes a la votación entre las fuerzas de seguridad y simpatizantes de la oposición que exigían resultados creíbles y rechazaban un posible fraude electoral.

Las protestas se vieron agudizadas después de que el exministro y candidato opositor Issa Tchiroma Bakary se proclamara vencedor dos días después de las elecciones, si bien finalmente obtuvo un 35,19 % del sufragio.

La víspera del anuncio de los resultados, el gobernador de la región del Litoral, Samuel Ivaha Diboua, confirmó que cuatro personas murieron y varios miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante las protestas en Duala (oeste), capital económica del país.

Asimismo, en la misma jornada del anuncio electoral, Bakary denunció que se estaban produciendo disparos contra civiles reunidos frente a su domicilio en Garoua (norte), su ciudad natal y bastión político, donde se atrincheró después de la votación, unos hechos que, según el político, causaron la muerte de al menos dos civiles.

Biya, que puede seguir concurriendo tras una polémica reforma constitucional impulsada en 2008 para eliminar el límite de mandatos presidenciales, es actualmente el presidente más anciano del mundo y el segundo con más tiempo en el poder, sólo por detrás de su homólogo ecuatoguineano, Teodoro Obiang.

Además del mandatario, otros once candidatos compitieron en los comicios que se vieron ensombrecidos, sin embargo, por la ausencia del principal rival de Biya, el líder opositor Maurice Kamto, cuya candidatura fue rechazada por la comisión electoral (ELECAM).