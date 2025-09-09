Blanca Suelves regresa a la moda como imagen del 40 aniversario de la pasarela de Madrid

La modelo Blanca Suelves regresa al mundo de la moda como imagen de la campaña del 40 aniversario de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

"Ser la imagen de esta campaña ha sido una alegría, una sorpresa y un orgullo. Intento no ser muy nostálgica, así que trabajar con un equipo joven, lleno de ilusión y profesionalidad, y ser yo la elegida, ha sido para mí un privilegio", ha señalado este martes en una nota.

Debutó como modelo a los 16 años con la firma Don Algodón en los años 80 y después ha trabajado en muchas facetas de la moda desde modelo de campañas y de pasarela hasta estilista y presentadora de programas de moda como Canal Estilo, de Canal Plus.

"He conocido y admirado a la mayoría de los diseñadores, modelos y equipos de producción y realización que han catapultado nuestra industria hasta donde hoy se encuentra", ha añadido.

Tras su matrimonio con Ioannes Osorio y su maternidad desconectó de la moda; ahora vuelve con la ilusión de conseguir que la moda española sea referente de sostenibilidad, artesanía y calidad, "que nos sintamos orgullosos de ello, como lo están italianos, franceses e incluso ingleses de lo suyo".