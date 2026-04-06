Refrescar conocimientos de conducir a los 70

Conducir a partir de los 70 años es una realidad cada vez más habitual en España, donde cerca de tres millones de personas de esa edad mantienen el carnet en vigor. Lejos de ser una limitación automática, los expertos coinciden en que la clave está en el estado físico y mental de cada conductor, más que en la edad en sí.

Así lo reflejan iniciativas formativas dirigidas a mayores, en las que se combinan clases teóricas y prácticas para actualizar conocimientos y reforzar habilidades al volante. Estos cursos no solo sirven para repasar normas de circulación, sino también para fomentar la conciencia sobre las propias limitaciones en distintas situaciones de conducción.

Casos como el de una de las mujeres que asiste a estas clases. Ella misma reconoce su entusiasmo por seguir al volante y acude a este tipo de formaciones para 'reciclarse' y adaptarse a los cambios. "Yo gozo con el coche, me encanta", afirma, destacando la importancia que tiene para su día a día mantener esa autonomía.

Para muchos conductores de edad avanzada, el coche representa independencia y calidad de vida, permitiéndoles realizar actividades cotidianas como hacer la compra o desplazarse con libertad. Sin embargo, no todos reconocen con facilidad sus limitaciones, lo que puede suponer un riesgo.

Nueva normativa para conductores senior

El cambio más significativo para los conductores llega a partir de los 65 años, cuando dejan de contar con la vigencia de diez años en su permiso de conducir. Desde ese momento, la renovación del carnet de coche (clase B) pasa a ser obligatoria cada cinco años.

La supervisión se intensifica aún más al superar los 70 años. Aunque en general se mantienen los plazos quinquenales, es en esta etapa cuando los centros de reconocimiento recurren con mayor frecuencia a la posibilidad de acortar la validez del permiso a dos años o incluso a uno, lo que implica revisiones más periódicas de las capacidades psicofísicas del conductor para garantizar la seguridad.

Más allá de la reducción de los plazos de renovación, el principal cambio se centra en el examen psicotécnico. La Dirección General de Tráfico ha indicado a los Centros de Reconocimiento de Conductores que apliquen controles más rigurosos, dejando atrás evaluaciones menos exigentes. Los facultativos deben ahora valorar con mayor detalle las capacidades cognitivas y sensoriales, con la posibilidad de imponer limitaciones específicas si detectan un deterioro leve pero relevante.

De este modo, un conductor de edad avanzada puede renovar su permiso, pero sujeto a nuevas restricciones, como no conducir de noche, evitar autopistas o limitar sus desplazamientos a un radio de 50 kilómetros desde su domicilio.

En este contexto, los formadores insisten en la necesidad de concienciación. Durante los cursos, se ofrecen recomendaciones personalizadas e incluso, en algunos casos, se sugiere dejar de conducir si las condiciones no son adecuadas. No obstante, recalcan que no son ellos quienes deben decidir quién puede o no seguir al volante.

Por ello, se subraya la importancia de reforzar los controles en la renovación del carnet de conducir, apostando por evaluaciones rigurosas que garanticen que todos los conductores, independientemente de su edad, se encuentren en condiciones óptimas para circular con seguridad.