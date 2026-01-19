El 56% de las personas mayores de 75 años cambiaron sus rutinas desde la pandemia

La pandemia de coronavirus que vivió el planeta en 2020 fue un antes y un después para numerosas personas, se perdieron muchas vidas y la humanidad se enfrentó a meses de encierro para tratar de contener el virus que afectó de forma global.

Sin embargo, la parte de la población que quizá más afectó la pandemia fue a las personas mayores, ya no solo porque eran más frágiles frente al virus, sino porque también afectó incluso a su interacción con las personas e incluso con el sistema sanitario.

La Gerencia Asistencial de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid ha mostrado los resultados de su estudio Cuidamos+75, una investigación llevada a cabo por más de 40 profesionales de enfermería de centros de salud madrileños y servicios centrales que entre junio de 2022 y junio de 2023 han analizado la salud y la calidad de vida de personas mayores de 75 años, lo hicieron a través del seguimiento de 1.072 personas mayores durante su consulta de enfermería.

Publicado en Frontiers in Public Health, llevado a cabo por Milagros Rico Blázquez, profesional de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria y Marcos García Pascual, enfermero del Centro de Salud Los Alpes, entre otros profesionales. El estudio destaca que el el 56 por ciento de las personas mayores de 75 años experimentaron cambios moderados o considerables en sus rutinas diarias a partir de la pandemia de COVID-19, sobre todo las mujeres.

Señalan que más de la mitad de los encuestados experimentó cambios importantes en su día a día, sobre todo lo relacionado a actividades sociales (48%), el cuidado de su salud (33%) o rutinas más básicas como el ir a hacer la compra (26%).

Las mujeres reportaron haber sufrido mayor empeoramiento en cuanto a su calidad de vida.

La investigación también señala, que los efectos de empeoramiento de calidad de vida y salud "No dependían de haber pasado la infección de COVID-19 lo que indica que el impacto social y ambiental de la pandemia pesó más que la infección en sí. Factores como la pérdida de un familiar, la sensación de amenaza ante el virus y la percepción de falta de apoyo social aumentaron la probabilidad de cambios en las rutinas."