Asturias ofrece hasta 800 euros por acoger a personas mayores para combatir la soledad no deseada

Asturias es la comunidad autónoma en España con la población más envejecida, el 28% de sus habitantes tiene más de 65 años, superando en 8 puntos la media nacional.

Por este motivo, junto al creciente problema de la soledad no deseada, que suele afectar también a las personas mayores el Principado de Asturias ha recuperado unas ayudas para el acogimiento familiar de personas mayores. Estas ayudas pueden alcanzar hasta los 800 euros cuando el acogimiento es de carácter indefinido y de unos 31 euros al día para casos de temporalidad. No obstante, el tope total no podrá superar los 6.000 euros. Según detalla el medio la Voz de Asturias.

El objetivo principal según comparte la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias es favorecer la permanencia de la persona mayor en su entorno habitual y apoyar la convivencia por parte de familias sin que se tenga vínculo de parentesco y favorecer de este modo la autonomía personal y la integración social. De esta forma se evita retrasar la necesidad de que la persona mayor tenga que acudir a una residencia o centro de día.

Para poder acceder a este programa la persona mayor debe haber cumplido ya los 65 años, reunir las características para el acogimiento y no tener relación de parentesco con la familia acogedora, además los ingresos deben ser inferiores a los determinados en la convocatoria.

La familia de acogida debe residir en el Principado de Asturias, los cuidadores deben tener entre 25 y 65 años y deben ser capaces de satisfacer las necesidades y cuidados de la persona mayor que acogen.

Es una interesante iniciativa para favorecer la convivencia intergeneracional y ofrecer acompañamiento a los más mayores.