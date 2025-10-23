Arrancan las estancias para personas mayores del Consell de Mallorca, que este año llegarán a 2.000 participantes

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha una nueva edición de las estancias para personas mayores, un programa que este año llegará a 2.000 participantes, el doble que en la pasada edición.

Las estancias son de tres días y dos noches en el Hotel Blau Punta Reina Resort, en Cala Mendia (Manacor) e incluyen un programa de actividades, según ha señalado la institución insular en nota de prensa.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha visitado este miércoles el primer turno de las estancias y ha destacado "la energía, la alegría y las ganas de disfrutar" de los participantes. "Las personas mayores de Mallorca son un ejemplo de vitalidad y este programa demuestra la ilusión de compartir y pasarlo bien", ha resaltado.

Igualmente, Fuster ha recordado que el Consell ha duplicado el número de plazas respecto año anterior, pasando de 1.000 a 2.000, ante las miles de solicitudes recibidas. "Ampliar programas como este es esencial, porque ofrecen salud, bienestar, compañía y alegría", ha añadido.

Las estancias ofrecen un programa que combina actividad física, cultura, música y ocio. Asimismo, las jornadas incluyen senderismo, gimnasia, yoga y pilates, ball de bot, danzas del mundo, sevillanas, baile de salón y baile en línea, además de bingo musical, torneo de truc, espectáculos, conferencias sobre salud y un gran baile de clausura.

El programa, que se divide en cuatro turnos entre el 20 y el 31 de octubre, está financiado al 75 por ciento por el Consell de Mallorca e incluye pensión completo y un equipo técnico y de monitores que acompaña las actividades.