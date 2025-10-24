Así es la app que conecta seniors con estudiantes de español para aprender el idioma y hacerse compañía

El aislamiento social de las personas mayores es un problema que afecta a muchas de ellas. Por ello, se ha creado una herramienta que trata de unir a personas mayores con estudiantes de español y hacer frente a posibles situaciones de soledad.

SeniorLingua es una aplicación que conecta mediante videollamadas a estudiantes de español con personas mayores para hablar sobre un tema semanal y aprender el idioma.

Se trata de un proyecto que ofrece beneficios a ambos lados, pues los estudiantes mejoran su nivel de español y las personas mayores se sienten acompañadas.

La aplicación es gratuita para las personas mayores nativas de español y su funcionamiento es sencillo. Solo es necesario entrar en la aplicación y pulsar Iniciar llamada. El usuario accederá a una sala de espera donde se le indicará el tema de la semana y posibles preguntas que se podrán hacer durante la conversación.

La duración de la llamada será de entre 15 y 30 minutos, aunque se da la posibilidad de alargarla 15 minutos más. Aun así, también es posible hablar del cualquier tema que les interese a los participantes.

Estas conexiones no son aleatorias y la persona mayor decide el horario para conectarse e interactuar. Una medida para luchar contra la soledad de las personas mayores.