Altxor, el nuevo servicio que el Gobierno Vasco ha puesto en marcha para los recién jubilados

Jubilarse, no siempre es un paso sencillo, es una nueva etapa vital en la que se finaliza la vida laboral, este nuevo cambio de rutina puede afectar emocionalmente a algunas personas que no encuentran un nuevo propósito vital tras dejar de trabajar. Ante esta nueva situación en la que se pueden encontrar muchas personas mayores de 60, Euskadi ha puesto en marcha un nuevo y pionero servicio público de orientación para personas que se encuentran en esta situación. En el País Vasco viven 528.954 personas mayores de 65 años lo que supone un 24% de su población. Ante estos datos es importante tener en cuenta las necesidades de este sector de la población.

Altxor es el nuevo servicio que se pondrá en marcha en Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz para orientar a las personas tras la jubilación. Según detalla el Gobierno Vasco el servicio tiene como objetivo ser un espacio de escucha, orientación y conexión para personas que siguen activas y que sigan con ganas de participar en la vida social y comunitaria.

Con atención personalizada, Altxor tratará de ayudar a estas personas a identificar sus necesidades, para ayudarles a construir nuevos proyectos vitales.

"Una de nuestras estrategias como Gobierno Vasco es promover el envejecimiento activo. Esta estrategia se basa en la necesidad de un nuevo modelo de abordaje del envejecimiento, que prioriza el protagonismo activo de las personas mayores y su bienestar. ALTXOR es una herramienta que va a dar respuesta a miles de personas que tras finalizar su etapa laboral remunerada quieren seguir aportando a la sociedad pero no saben exactamente como." Destacaba Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico de Euskadi.

Altxor contará con oficinas para una atención presencial y personalizada. También tendrán servicios de forma digital a través de una plataforma virtual por la que podrán recibir videollamadas o consultar dudas. Convirtiéndose en un punto de encuentro y también de acompañamiento.