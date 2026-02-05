Borrasca Leonardo: Los consejos de Cruz Roja para personas mayores

La Borrasca Leonardo esta azotando con fuerza sobre todo el sur de España, está siendo especialmente virulento en algunas poblaciones andaluzas poco acostumbradas a sufrir este tipo de temporales.

Inundaciones, carreteras cortadas, vecinos desalojados, se ha puesto en marcha un gran despliegue para atender a todos los necesitados. Entre las numerosas acciones Cruz Roja lanzaba un mensaje a los dispositivos de voz de su programa Voces en Red, donde compartía consejos para ayudar a superar este mal tiempo sobre todo para personas vulnerables.

En primer lugar, Cruz Roja, asegura que lo primero es informarse adecuadamente y a través de canales oficiales sobre el riesgo meteorológico en la localidad en la que vives para poder actuar en consecuencia.

Ante un temporal es esencial revisar la vivienda, eliminar en la medida de lo posible objetos que puedan ser peligrosos que se encuentren en tejados y sótanos, y limpiar bajantes y desagües si hay posible riesgo de inundación. Si tienes macetas u objetos en los balcones retíralos. Cerrar puertas, ventanas y persianas para impedir la entrada del agua.

Por supuesto hay que evitar desplazamientos y no salir de casa si ya ha empezado la tormenta. Si fuera irremediable se aconseja alejarse de zonas que sean frecuentemente inundables.

En estos casos habría que tener siempre a mano un botiquín de primeros auxilios, la medicación habitual, el teléfono cargado, una radio a pilas por si existieran cortes de luz y se cortaran las telecomunicaciones, una linterna o en su defecto alguna vela y estar pendientes de las ordenes de las autoridades locales.

Si crees que realmente se pudiera sufrir una inundación Cruz Roja aconseja que se preparen documentos importantes y objetos de valor y se alojen en la parte más alta de la casa y si fuera necesario prepárate para abandonar la vivienda. Si no fuera posible busca un lugar alto y a ser posible que no esté techado.