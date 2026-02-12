Los mayores de 65 con alto poder adquisitivo serán claves en el turismo en España en el año 2050

España se posicionará como el destino turístico número uno del mundo en el año 2050 en términos de valor generado por el sector, según concluye el informe The Power of Travel 2050 elaborado por la consultora internacional Álvarez & Marsal en colaboración con Google.

El estudio anticipa un cambio de paradigma estructural en la industria global, proyectando que el éxito de los destinos dejará de medirse por el volumen bruto de visitantes para centrarse en la capacidad de maximizar el gasto y la rentabilidad por cada estancia, una transformación que abrirá una oportunidad de mercado de 4,2 billones de dólares en nuevo gasto anual a nivel mundial.

El análisis, basado en el procesamiento de miles de millones de búsquedas en Google y modelos predictivos avanzados, estima que los viajes internacionales alcanzarán los 3.500 millones anuales para mediados de siglo, con un gasto total cercano a los 6 billones de dólares.

En este escenario, España se consolida como el líder global gracias a una oferta diferencial basada en el patrimonio cultural, la gastronomía de excelencia y las experiencias premium, factores que permitirán captar de forma preferente a un perfil de viajero con alto poder adquisitivo.

De acuerdo con las proyecciones del informe, el gasto medio por viaje internacional a España se situará en una horquilla de entre 1.265 y 2.080 euros ajustados para el año 2050, una cifra que supera ampliamente la media global estimada en torno a los 1.730 dólares.

Este incremento de los ingresos por viajero responde a una estrategia de diversificación que prioriza la calidad sobre la cantidad, alejando al sector de la masificación para enfocarse en experiencias personalizadas, sostenibles y de alto valor percibido por el usuario.

El estudio identifica tres motores demográficos clave que impulsarán esta evolución: el segmento de mayores de 65 años con alta capacidad de gasto que busca viajes familiares, la Generación Z que integra el teletrabajo con el ocio, y una clase media global emergente que representará el 70% de la población mundial en 2050.

Los autores del informe señalan que España cuenta con una combinación única de cultura, clima y servicios que la sitúa en una posición excepcional para capitalizar estas tendencias y liderar la nueva era dorada del turismo internacional.

Finalmente, el informe califica a la Inteligencia Artificial como el "nuevo sistema operativo" del sector, considerándola una herramienta indispensable para gestionar la complejidad del mercado futuro a través de la planificación hiperpersonalizada y la optimización de tendencias.

El estudio concluye que los destinos y operadores que adopten estas tecnologías y prioricen la rentabilidad por viajero en lugar de competir únicamente por el número de llegadas serán los grandes beneficiados de la transformación de la industria en los próximos 25 años.