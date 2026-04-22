El 41% de los mayores de 60 que vive con gatos califican su ronroneo como fuente de bienestar

El 95 % de los españoles que convive con gatos califica su ronroneo como "fuente de bienestar emocional" y ocho de cada diez señalan que les relaja y ayuda a reducir el estrés, además de reforzar el vínculo con sus animales, según el III Barómetro Felino elaborado por Sanicat.

Esta vibración suave y rítmica asociada a momentos de tranquilidad "deja de percibirse únicamente como un gesto instintivo para adquirir una dimensión emocional profunda" con capacidad para "influir directamente en el estado de ánimo de las personas", aunque las mujeres perciben su efecto más que los hombres (un 97 % frente a un 93 %) según este documento.

Los jóvenes son los que muestran una mayor sensibilidad al efecto del ronroneo, especialmente en la franja de 18 a 24 años donde el 99 % de los encuestados reconoce su impacto positivo en el bienestar diario, pero el porcentaje decae a medida que aumenta la edad hasta el 41 % en los mayores de 60 años.

Navarra (donde un 89 % de los encuestados asocia el ronroneo con el vínculo afectivo), Cataluña (75 %), Baleares (73 %) y Madrid (69 %) son las comunidades autónomas con una mayor conexión positiva entre humanos y felinos en un país donde, según datos de Euromonitor International, existen ya más de 6,2 millones de gatos.

El informe incluye también una clasificación de las emociones que despiertan las mascotas entre sus amos, encabezada por la calma y la relajación (para un 67 % de las personas), la satisfacción por el bienestar del propio animal (66 %), el confort (65 %) y la conexión y vínculo afectivo (64 %).

La lista se completa con el acompañamiento (56 %), felicidad y alegría (51 %), desconexión de pensamientos negativos o preocupaciones (45 %), reducción de ansiedad y nerviosismo (43 %), sensación de no estar solo (43 %) y reducción del estrés o ansiedad (40 %).

El impacto positivo se extiende incluso al descanso y al plano físico: un 23 % de los ciudadanos asegura que la presencia de su gato mejora la calidad del sueño y un 22 % indica que incluso le ayuda a regular la respiración o el ritmo cardíaco.