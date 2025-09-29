Asi se va a celebrar el Día de las Personas Mayores en diferentes provincias de España

El número de personas mayores de 60 años se ha duplicado con creces, pasando de unos 541 millones en 1995 a 1.200 millones en 2025, y se prevé que alcance los 2.100 millones en 2050, según las Naciones Unidas. Por este motivo, ante una sociedad que cada vez es más longeva y por lo tanto más envejecida se debe tener en cuenta los cambios que debe hacer la sociedad para mantener una buena calidad de vida en todas las edades.

Para reconocer todo lo que aportana la sociedad las personas mayores en 1990 la Asamblea General de Naciones unidas decidió designar el 1 de Octubre cómo Día Internacional de las Personas de Edad. En España, uno de los países más longevos de Europa, y por lo tanto uno donde más personas mayores viven muchas de sus localidades celebran el día con actividades dirigidas a homenajear a los adultos mayores.

El pasado domingo, Palma celebró el Día de las Personas Mayores organizando un tardeo, hubo baile y orquesta. Castellón dedica del 30 al 3 de octubre a celebrar este día con diferentes actividades y ha sido llamativo las 2.175 inscripciones de mayores que se han interesado en el programa, conciertos, encuentros intergeneracionales, teatro y juegos son algunas de las acciones que se podrán realizar.

Barcelona por su parte dedicará gran parte del mes de octubre a realizar actividades para personas mayores, aunque el acto central tendrá lugar el mismo 1 de octubre donde se leerá un manifiesto a las 12:00 en la plaza de Sant Jaume.

Pero no son los únicos lugares, La Rioja, Albacete, León, Vitoria... entre otras numerosas localidades españolas dedican tiempo y espacio a homenajear este día para reconocer las contribuciones de esta generación a la sociedad, dar visibilidad a sus reclamos en cuestiones de dignidad y bienestar, así como poder expresar sus aspiraciones y defender sus derechos.