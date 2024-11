Alfred Hitchcock estrenó sus películas más destacadas con más de 59 años

Nacido en Londres en 1899, en el seno de una familia católica con un negocio de frutas y verduras, el cineasta revolucionario Alfred Hitchcock tuvo una infancia marcada por el autoritarismo y el catolicismo, dejando en el una huella que iría unida a sus obras tratando temas como la culpa y la redención. Su juventud rebelde fue lo que le ayudó a dotar a sus filmes de un tono irónico y revolucionario.

A temprana edad encontró su interés en el cine, inspirando sus películas en directores como Fritz Lang, al igual que la temática de suspense por su afición a las historias de Edgar Allan Poe.

Alfred Hitchcock | Getty Images

Inició su carrera en la industria como diseñador de decorados y guionista en 1920, y no fue hasta 1925 que dirigió su primera película, The Garden of Pleasure (El jardín de la alegría), y el resultado de esta resultó ser del agrado de los directivos de la productora, logrando con ello dirigir dos películas más ese mismo año. Sus filmes tuvieron una buena acogida y para finales del 27 rodó la película The Ring con la que se estableció como uno de los directores más cotizados de Inglaterra. Durante los años 30 logró consolidar su reputación, siendo apodado maestro del suspense con películas como El hombre que sabía demasiado. La calidad artística que conseguía en filmes exitosos en taquilla, hizo de el uno de los directores más influyentes en la historia de cine.

En 1939 deja Inglaterra y se muda a Estados Unidos para comenzar a trabajar en Hollywood, siendo su primer filme Rebeca, premiado con un Oscar para la actriz protagonista. A esta película le siguieron clásicos como Enviado especial y Matrimonio Original. Para la década de los 50 alcanzó su punto álgido en la industria, reafirmando su éxito a nivel mundial, con obras como Extraños en un tren.

En el año 1960, con 59 años, Hitchcock renovó la categoría del suspense con su aclamada obra, Psicosis, dotando a este género de temas psicológicos, y superando a sus obras anteriores. Debido a lo que recaudó con esta película pudo comprar acciones en Univeral y convertirse en el tercer accionista de esta compañía. Durante esta década lanzó dos películas con su musa Tippi Hedren, Los pájaros y Marnie. Pero debido al excesivo interés del director por la actriz, esta relación profesional acabó rompiéndose y no se volvió a ver a la actriz en una película de Hitchcok. En 1968 fue galardonado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas con el Memorial Irving G. Thalberg, tras no haberle concedido el Oscar en películas como Rebeca, Náufragos o Psicosis.

En su última etapa de vida, en los años 70, el aclamado director rodó Frenesí, la obra que hizo volver al director a Londres tras 20 años en Hollywood. Dotando a la película de un ambiente parecido al de sus inicios, pero mostrando la capacidad del director para adaptarse a las tendencias cinematográficas del momento, y cautivando con ella la atención de esas nuevas generaciones de cineastas. Durante esta década recibió diversos premios como el premio a la labor de una vida en 1978 y El Hombre del Año en 1979.

Finalmente, el maestro del suspense murió el 29 de abril de 1980, a mitad del rodaje de su película número 54, The short Night. Alfred Hitchcock dejó tras de sí un legado imborrable, con una de las filmografías más influyentes de la historia.