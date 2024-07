SATSE denuncia el déficit de enfermeras en las residencias públicas de mayores

Satse Madrid ha denunciado el déficit de enfermeras que existe en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid, dependientes de la Agencia Madrileña de Asuntos Sociales (AMAS), y ha reclamado que se permita que, aquellas "que voluntariamente quieran", puedan hacer horas extras con el objetivo de aumentar el número de estas profesionales en determinados turnos.

"No hay enfermeras en paro y la AMAS no encuentra profesionales de Enfermería que quieran trabajar en sus residencias públicas", ha advertido en un comunicado el sindicato, que ha denunciado que estas profesionales cuentan con condiciones de trabajo y retributivas "peores" que sus compañeras del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), por lo que "las pocas enfermeras disponibles prefieren trabajar en centros asistenciales públicos y no en las residencias".

Aunque considera que no es "la mejor solución", Satse Madrid ha reclamado que se permita la realización de horas extra "voluntarias" para aumentar el número de profesionales en determinados turnos y adaptarlas a las necesidades.

En esta línea, Satse Madrid ha recordado que, "ante la precariedad existente y que una única enfermera tenga que atender a 250 residentes o más (muchos de ellos demandantes de grandes cuidados), la Consejería de Asuntos Sociales, con el beneplácito de la de Hacienda, autorizó la realización de horas extras en aquellos centros con alta dificultad", aunque no siempre es posible.

Desde la organización sindical han puesto como ejemplo la situación de la Residencia de Mayores El Carmen, donde se ha autorizado la realización de horas extras "voluntarias" pero que, según denuncia Satse, el Comité de Empresa "se niega" a que se realicen.

"Sorprendentemente este órgano, que representa también a las enfermeras de esta residencia, no permite la realización de estas horas extras voluntarias por parte de las enfermeras. Tendrán que atender a los 500 residentes, muchos de ellos dependientes, con una plantilla precarizada ya que no se han cubierto totalmente ni las vacaciones ni las bajas existentes entre las enfermeras", ha denunciado Satse.

En esta línea, ha subrayado que "no se comprende cómo un Comité de Empresa, que dice representar a todos los trabajadores, se niega a que los residentes cuenten con la atención mínima e indispensable y que las enfermeras que voluntariamente lo soliciten puedan suplir la falta de profesionales de Enfermería en determinados turnos".

"Es una situación que no se entiende sobre todo cuando la falta de enfermeras está provocando una desatención de los residentes ya que Sorprendentemente este órgano, que representa también a las enfermeras de esta residencia, no permite la realización de estas horas extras voluntarias por parte de las enfermeras. Tendrán que atender a los 500 residentes, muchos de ellos dependientes, con una plantilla precarizada ya que no se han cubierto totalmente ni las vacaciones ni las bajas existentes entre las enfermeras.

"Es una situación que no se entiende sobre todo cuando la falta de enfermeras está provocando una desatención de los residentes ya que una plantilla reducida y sin refuerzos debe seguir cuidando a los residentes que allí viven", han recalcado desde la organización sindical, que aunque admite que "no son la mejor solución" sí "son la única alternativa prevista ante el déficit de profesionales de Enfermería que se produce durante la temporada de verano".

La negativa del Comité de Empresa, según el sindicato de Enfermería, "hace que las enfermeras del centro estén desbordadas, provocando una situación de sobrecarga y frustración. Además, impide que los residentes de la Residencia El Carmen dispongan de más enfermeras para atender adecuadamente sus necesidades de salud".

La comunidad defiende el servicio

Frente a estas críticas, fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales defienden que la prioridad del Gobierno autonómico "siempre es que todos los mayores de las residencias estén correctamente atendidos" y, ante la llegada del periodo vacacional, los directores y jefes de área de las residencias públicas son los que reorganizan los turnos para cuadrar las vacaciones de los profesionales con el apoyo de la contratación de nuevas enfermeras para este periodo, a fin de "garantizar así la prestación del servicio".

Asimismo, subraya que "faltan profesionales sanitarios de en todas las comunidades autónomas", algo que la Comunidad de Madrid "lleva denunciando ante el Ministerio de Sanidad desde hace años sin que el Gobierno coordine ninguna medida para todo el itinerario formativo", lamenta.