Consejos clave para prevenir ahogamientos en adultos mayores de 60

Con la llegada del verano, los ahogamientos en personas mayores de 60 años se vuelven más frecuentes, especialmente en playas, ríos y piscinas. En 2024, 471 personas fallecieron en España por esta causa y una parte importante eran adultos mayores. Solo en mayo de 2025, se registraron 44 muertes, lo que ha llevado a los expertos a insistir en medidas preventivas sencillas pero efectivas.

Una de las principales causas es la fatiga inesperada. Muchas personas mayores sobreestiman su condición física al nadar, lo que puede provocar agotamiento repentino. Por eso, los especialistas recomiendanno luchar contra la corriente y adoptar una postura de flotación de espaldas, moviendo solo las piernas. Esta técnica ayuda a conservar energía y mantener la respiración bajo control.

También se aconseja utilizar métodos como la flotación de hombre muerto, que permite mantenerse a flote sin esfuerzo. Consiste en relajar el cuerpo, dejarse hundir levemente y controlar la respiración para emerger e inhalar con calma. Esta técnica ayuda a mantener la mente tranquila y evitar el pánico, que puede aumentar el riesgo.

Además de flotar correctamente, es importante respirar bien: inspirar por la boca y espirar por la nariz para evitar que entre agua. El Ministerio de Sanidad recuerda no bañarse sin socorrista, no alejarse de la orilla, usar chaleco salvavidas si no se sabe nadar y estar siempre acompañado si se pertenece a un grupo vulnerable.