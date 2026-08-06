Sanidad refuerza la vigilancia de los mosquitos con la ayuda de la ciudadanía a través de Mosquito Alert

El Ministerio de Sanidad ha animado a la ciudadanía a colaborar en la vigilancia de los mosquitos a través de la aplicación Mosquito Alert, una herramienta de ciencia ciudadana que contribuye a la detección temprana de especies invasoras y al seguimiento de los riesgos para la salud pública asociados a estos insectos.

Mosquito Alert es un proyecto coordinado por el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), junto con la Universitat Pompeu Fabra (UPF), el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) y la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). A lo largo de más de una década de trayectoria, la iniciativa ha demostrado cómo la participación ciudadana puede reforzar la vigilancia y la detección temprana de especies invasoras como el mosquito tigre (Aedes albopictus) o el mosquito del Japón (Aedes japonicus).

Aumento de casos de enfermedades transmitidas por mosquitos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado del incremento registrado en 2026 de los casos de dengue y chikungunya en determinadas áreas de América y Asia, así como del riesgo de que estos virus se extiendan a nuevas zonas geográficas, por lo que ha recomendado reforzar los sistemas de vigilancia y control.

En España, hasta el 19 de julio se habían notificado 108 casos importados de chikungunya, frente a los 37 registrados en el mismo periodo de 2025. Más de la mitad de los casos procedían de Bolivia, y alrededor del 21% de Cuba. Aunque hasta la fecha no se han documentado en España casos autóctonos de chikungunya transmitidos por mosquitos, la presencia del mosquito tigre en gran parte del litoral mediterráneo, las islas Baleares y otras zonas del país mantiene abierto el riesgo de que el virus llegue a través de viajeros infectados y pueda transmitirse localmente por medio de estos mosquitos.

También preocupa la circulación del virus del Nilo Occidental, transmitido principalmente por mosquitos del género Culex. Hasta el 22 de julio de 2026 se había confirmado un caso humano en Alicante y dos en Sevilla, además de numerosas detecciones del virus en mosquitos en las provincias de Sevilla y Almería.

Frederic Bartumeus, investigador ICREA en el CEAB-CSIC y codirector de Mosquito Alert, subraya que lo relevante no es solo saber si habrá más o menos mosquitos, sino comprender cómo las olas de calor modifican su comportamiento y la exposición de las personas a las picaduras, y destaca que la participación ciudadana aporta datos esenciales para entender estos cambios y desarrollar modelos de predicción más precisos.

Una herramienta al servicio de la salud pública

A través de Mosquito Alert, cualquier persona puede enviar fotografías de mosquitos, señalar posibles lugares de cría o notificar picaduras. Las observaciones son revisadas por especialistas y utilizadas tanto por investigadores como por administraciones públicas para complementar los sistemas convencionales de vigilancia entomológica.

Desde su puesta en marcha en 2014, esta plataforma de ciencia ciudadana ha contribuido a detectar mosquitos invasores en casi 500 municipios españoles y ha participado en el 32% de los primeros hallazgos de estas especies registrados en el país.

La aplicación forma parte, desde 2023, del Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores, como herramienta complementaria a los sistemas convencionales de vigilancia. Desde su incorporación al plan, la ciudadanía ha enviado cerca de 70.000 observaciones, entre ellas más de 44.000 notificaciones de picaduras, más de 15.000 fotografías de mosquitos adultos y alrededor de 10.000 avisos sobre posibles lugares de cría.