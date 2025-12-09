Así es la nueva variante del virus causante de la gastroenteritis que está afectando a personas mayores

En los últimos años, los casos de gastroenteritis en países de Europa y América, incluida España, se han aumentado considerablemente. Es este incremento de casos lo que ha llevado a estudiar una nueva variante del norovirus GII.4, el principal causante de este virus estomacal.

El norovirus es el grupo de virus causante de la gastroenteritis aguda, un virus que se contagia con gran rapidez y que se contrae a través de alimentos o agua contaminada.

Debido al aumento de casos en distintos países entre 2023 y 2025, científicos han estudiado una nueva variante, conocida como norovirus GII.17, una cepa que ya se expandió en Asia entre 2013 y 2016.

Se trata de una variante que, cuando en realidad, lo más común es que este virus ataque de forma más frecuente a niños al tener un sistema inmune menos desarrollado.

Esto se debe a que los adultos y las personas mayores ahora carecen de la barrera inmune proporcionada al haber contraído la cepa CII.4 en el pasado. La estructura de esta nueva variante es tan diferente que nuestro cuerpo no la reconoce, por lo que nos ataca como si fuera una nueva enfermedad, provocando nuevos contagios y rechazando los anticuerpos que podemos poseer.

Esta nueva cepa no presenta cambios en los síntomas del norovirus, entre los que destacan náuseas, vómitos, malestar general o dolor muscular. A pesar de que se trata de una enfermedad leve, una de las consecuencias más graves de este virus estomacal es la deshidratación, que en personas mayores podría agravar la situación.

Es por eso por lo que se debe beber mucha agua y apostar por las bebidas con electrolitos. Los síntomas suelen durar entre 2 y 3 días, por lo que si los síntomas se agravan o persisten durante más tiempo, es recomendable acudir a un profesional.