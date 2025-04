Falta de educación sexual y edadismo, entre las trabas señaladas por las mujeres mayores para disfrutar de su sexualidad

Falta de educación sexual, discriminación o edadismo son algunos de los obstáculos a erradicar señalados por las mujeres mayores para poder disfrutar de su sexualidad, según se desprende del estudio La sexualidad de las mujeres mayores en el contexto español. Percepciones subjetivas, llevado a cabo por el Instituto de las Mujeres, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Igualdad.

Para llevar a cabo esta investigación, se ha realizado un enfoque cualitativo con seis grupos de discusión entre seis y 12 componentes (mujeres de entre 65 y 74 años y más de 75 años) y ocho entrevistas en profundidad. Con este estudio, se busca hacer una aproximación al abordaje del deseo y el placer en las mujeres mayores y los condicionantes que han influido en las diferentes etapas de sus vidas.

Entre otras conclusiones, el estudio concluye que la edad en exclusiva no constituye un factor determinante del deseo y la expresión sexual, sino que a lo largo de las etapas vitales de las participantes existen otros condicionantes que han limitado el mismo. Según se constata, las mujeres mayores siguen experimentando deseo, placer y necesidades afectivo-sexuales, aunque en mayor medida basadas en el buen trato, la intimidad y la comunicación por encima de la genitalidad.

Entre estos condicionantes enumeran la falta de educación sexual, lo que limita su autoconocimiento y disfrute, especialmente en la etapa postmenopáusica; o el mandato del matrimonio y la maternidad, que en algunos casos llevó a estas mujeres a asociar las relaciones sexuales únicamente con la reproducción y como una imposición, sin olvidar las restricciones políticas y sociales vividas en la época.

"Hace años no nos atreveríamos a hablar de esto. Yo no me atrevería a hablar de lo que hemos hablado aquí, aunque me hubieran dado un millón de los de antes", afirma una de las participantes del estudio, de 79 años y residente en Bilbao.

Los factores que se han tenido en cuenta en el citado documento han sido la edad, la salud, la existencia o no de pareja, los espacios de intimidad y la diversidad sexual, que estudios previos habían ignorado, enfatizan los autores de la investigación.

Por este motivo, una de las principales peticiones de las participantes en el estudio pasa por la necesidad de contar con educación sexual en esta etapa de sus vidas. "Aunque tengamos 60 y tantos años, necesitamos saber y comprender un montón de cosas, y yo creo que es importante la formación y el empoderamiento a las mujeres de más de 65 años porque estamos hartas en este aspecto del tema del edadismo", reclama otra de las participantes.

Sensibilización contra el infantilismo y el paternalismo

Con el objetivo de acabar con esa discriminación y con el infantilismo y el paternalismo que afirman experimentar las encuestadas por su edad, las entrevistadas también demandan una mayor sensibilización social sobre la existencia de la sexualidad en esta etapa y destacan la importancia de los grupos de autoayuda, encuentro y sororidad.

Además, las entrevistadas han puesto el foco sobre la necesidad de contar, de manera preventiva, con revisiones ginecológicas después de los 65 años y lamentan la falta de perspectiva de género del personal sanitario, al que consideran necesario ofrecer formaciones específicas fuera de la mirada androcéntrica actual.

"Este tipo de investigaciones son esenciales para romper silencios, desafiar tabúes y reivindicar el derecho de todas las mujeres a vivir su sexualidad de manera libre y plena en todas y cada una de las etapas de su vida", ha destacado este martes en la presentación del documento la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández.