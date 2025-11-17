Médicos de Atención Primaria apoya el desarrollo de una Ley de protección frente al maltrato a las personas mayores

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha expresado su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la aprobación de una Ley de Protección Integral contra el Maltrato a las Personas Mayores, promovida por la Asociación para el Bienestar de la Tercera Edad (ABTE Candelaria), contra el maltrato a las personas mayores.

La Sociedad muestra su compromiso con la defensa de los derechos, la dignidad y el bienestar de las personas mayores y destaca la necesidad de garantizarles una vida libre de cualquier forma de violencia, abuso o maltrato. Consideran que el maltrato a estas personas, en cualquiera de sus manifestaciones -física, psicológica, económica o por negligencia-, "constituye una grave vulneración de los derechos de quienes han contribuido a lo largo de su vida al bienestar de nuestra sociedad".

La iniciativa pretende prevenir, detectar, sancionar y erradicar cualquier forma de maltrato, así como garantizar la asistencia y la reparación a las víctimas. En este contexto, la Sociedad reconoce la "urgencia" de una legislación específica y eficaz que proteja de forma integral a este colectivo, e insta a las instituciones competentes a tramitar esta iniciativa legislativa y a dotarla de los recursos necesarios para su aplicación. La Sociedad considera que este problema social requiere "respuestas firmes, coordinadas y sostenidas" por parte de las administraciones públicas, con el objetivo de garantizar la protección, la atención y el respeto que las personas mayores merecen.

Asimismo, invita a todos los grupos políticos, entidades sociales y ciudadanía, a través de la recogida de firmas de apoyo, a sumarse al compromiso común de defensa de los derechos de las personas mayores y a contribuir a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y solidaria. "El envejecimiento progresivo de la población, uno de los mayores retos del sistema sanitario español, conlleva un incremento de la cronicidad, la dependencia y, en muchos casos, una mayor vulnerabilidad de las personas mayores frente al maltrato", señala el doctor Rafael Micó, vicepresidente de SEMERGEN. Ante esta realidad, "SEMERGEN considera fundamental visibilizar, prevenir y abordar esta problemática desde la Atención Primaria, ámbito clave por su cercanía y conocimiento integral del paciente, a través de campañas de sensibilización y formación dirigidas a la ciudadanía, los profesionales y las instituciones, con el objetivo fomentar una cultura de respeto, buen trato y protección hacia las personas mayores", añade.