SEGÚN UN ESTUDIO
La mayoría de los sénior están satisfechos con su vida sexual: Así viven el sexo los adultos en España
Mantener una vida sexual satisfactoria no es algo relacionado con la edad (ni mucho menos). En España, la mayoría de las personas mayores están satisfechas y así lo reflejan las estadísticas.
La sexualidad es un elemento inherente de las personas, con independencia de su edad. De hecho, representa una parte muy importante de la salud y, por eso, el Barómetro del Consumidor Sénior ha querido evaluar a los españoles adultos precisamente en esta materia.
Según las últimas estadísticas publicadas, hasta el 48% de los adultos mayores de 55 años está satisfecho con su vida sexual; frente a un 17% que no lo está. De hecho, acotando el círculo, el 40% de los encuestados con 70 años o más afirma estar contento dicha cuestión.
Ahora bien, el estudio no se queda ahí y aborda otras tantas cuestiones de interés. Si bien solo el 23% afirma mantener el mismo deseo sexual que en su juventud, 3 de cada 5 séniores afirma que es importante en su calidad de vida.
En cuanto al uso de aplicaciones de citas, tan solo un 1% de los mayores de 70 las utiliza. Aunque, si hablamos de las personas en pareja en la misma franja de edad, el 83% afirma seguir enamorado.
También se ha preguntado sobre el uso de medicamentos o tratamientos para aumentar el rendimiento sexual. Los datos, según parece, evidencian que los españoles mayores de 55 en líneas generales no emplean estas técnicas; al menos un 92% no lo hace.
Si bien es cierto que el sexo no suele ser algo de lo que las personas mayores hablen en su día a día, la realidad es que sigue siendo una parte importante en su vida y así lo han constatado los datos oficiales.
