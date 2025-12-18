SEMES advierte del colapso hospitalario por la confluencia de gripe, VRS y pacientes crónicos

El vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Javier Millán, ha advertido de que la confluencia de la gripe A, el virus respiratorio sincitial (VRS) y las descompensaciones de pacientes crónicos está provocando un notable aumento de la presión asistencial, con jornadas de colapso en algunos hospitales y dificultades para disponer de camas de hospitalización.

"Estamos ya en una situación muy compleja en muchos servicios de urgencias, con salas de espera saturadas, largas demoras y pacientes pendientes de cama de hospitalización", ha alertado Millán, quien ha insistido en la necesidad de activar de forma urgente planes de contingencia, reforzar las plantillas y garantizar la disponibilidad de camas para evitar el colapso del sistema.

En este contexto, la Sociedad indica que España ya sobrepasa el umbral epidémico, con un claro predominio de la gripe A y un incremento sostenido tanto de los casos diagnosticados como de los ingresos hospitalarios, según los últimos datos correspondientes a la semana 49 de la temporada 2025-2026.

"En la última semana prácticamente se ha duplicado la tasa de infecciones por virus respiratorios, situándose ya a nivel nacional en torno a los 700 casos por cada 100.000 habitantes, y superando los 1.000 casos en muchas comunidades autónomas", ha destacado Millán.

En este sentido, los informes autonómicos confirman una tendencia claramente ascendente, con incidencias muy elevadas de infecciones respiratorias agudas (IRAs) y un impacto creciente en los servicios de urgencias y hospitalización, especialmente en población pediátrica, bebés menores de un año y personas mayores de 75-80 años.

De hecho, en algunos territorios, el número de casos diagnosticados ha aumentado más de un 8 por ciento respecto a la semana anterior. Paralelamente, los ingresos hospitalarios se han incrementado por encima del 50 por ciento, superando ya los máximos registrados en toda la temporada pasada.

Millán subraya que el aumento de las hospitalizaciones se centra especialmente en personas vulnerables: "Cada vez son más los pacientes que requieren ingreso hospitalario por complicaciones, sobre todo mayores de 65 años con comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, procesos oncohematológicos o situaciones de inmunodepresión".

En cuanto a la distribución de los virus respiratorios, el vicepresidente de SEMES destaca que entre el 60 y el 70 por ciento de los casos corresponden a gripe A, con predominio de la variante H3N2 clado K, "que parece tener una mayor velocidad de transmisión", mientras que la COVID-19 y el virus respiratorio sincitial mantienen una circulación mucho menor.

Casos de gripe en España | EFE

Situación por comunidades autónomas

En Galicia la actividad gripal ha alcanzado ya un nivel medio de intensidad, con un aumento muy significativo de la demanda asistencial. La tasa de consultas por gripe se incrementó un 46,2 por ciento, hasta situarse en 122 consultas por 100.000 habitantes.

En Navarra el informe correspondiente a la semana 50 apunta a una fase de estabilización de la actividad gripal, con una incidencia de síndromes gripales de 330 casos por 100.000 habitantes.

Por su parte, en Andalucía se confirma la entrada en fase epidémica, con una tasa de incidencia de IRAs de 411,3 casos por 100.000 habitantes, superando el umbral basal de la temporada. La tasa de síndrome gripal aumentó de forma muy marcada hasta 33,5 casos por 100.000 habitantes.

En Canarias, en la semana actual, a nivel sindrómico, la tasa de incidencia de IRAs se situó en 909,7 casos por 100.000 habitantes (hab.) (926,4 casos/100.000 hab. la semana previa).

En Castilla y León, en la semana 50, la tasa global de incidencia de infecciones respiratorias agudas se situó en 781 casos por 100.000 hab. y la de síndrome gripal en 149 casos por 100.000 hab., en nivel de intensidad bajo.

En la Región de Murcia la incidencia de IRAs en Atención Primaria aumentó un 32 por ciento, alcanzando los 982 casos por 100.000 habitantes. El incremento se debe principalmente a la gripe, cuya incidencia pasó de 52 a 180 casos por 100.000 habitantes en una sola semana.

Por su parte, Cataluña registra en la semana 50 una situación de máxima intensidad, con 1.152 casos de infecciones respiratorias agudas por 100.000 habitantes y una incidencia de gripe que alcanza los 764 casos por 100.000 habitantes, situándose entre las cifras más altas del país.

En Baleares la incidencia de IRAs se sitúa en 479 casos por 100.000 habitantes y la de gripe en 65 por 100.000, con una fuerte repercusión en los servicios de urgencias hospitalarios por descompensación de pacientes crónicos, especialmente en la isla de Ibiza.

Aragón mantiene incidencias elevadas, con 325 casos de gripe por 100.000 habitantes y 981 casos de IRAs por 100.000. Por su parte, en La Rioja la evolución entre las semanas 49 y 50 muestra un ascenso claro de la gripe, que pasa de 131 a 193 casos por 100.000 habitantes, mientras que las IRAs se mantienen en niveles elevados.

En Cantabria se diagnosticaron 224 casos de gripe en el ámbito hospitalario, de los cuales el 32 por ciento correspondieron a población pediátrica.

En Castilla-La Mancha el informe de la semana 49 muestra un incremento muy marcado de las infecciones respiratorias agudas, impulsado principalmente por la gripe y por un aumento paralelo de las infecciones por virus respiratorio sincitial (VRS). La incidencia de IRAs en Atención Primaria se situó en 998,5 casos por 100.000 habitantes, frente a los 722 casos de la semana anterior, mientras que la incidencia hospitalaria ascendió hasta 19,9 casos por 100.000 habitantes, desde los 15,8 registrados previamente, con niveles de intensidad medios.

Por último, en el País Vasco la tasa de infecciones respiratorias agudas en Atención Primaria se sitúa en 537 casos por 100.000 habitantes, con un incremento respecto a la semana previa. En el ámbito hospitalario, la tasa de IRA grave ha aumentado hasta 22,1 casos por 100.000. El síndrome gripal atendido en urgencias se sitúa en un nivel de intensidad medio, con una elevada detección de virus gripales en los sistemas de vigilancia microbiológica.