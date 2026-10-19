Interrumpir la terapia hormonal de la menopausia puede devolver los síntomas en días o semanas, según una experta

Varios tratamientos hormonales destinados a aliviar los síntomas de la menopausia sufren problemas de suministro desde hace meses. Esta situación ha creado intranquilidad entre las mujeres que han tenido que cambiar varias veces de tratamiento porque no encontraban los fármacos en las farmacias, y ha supuesto un riesgo de abandono de las terapias, con los efectos que puede tener para el bienestar de las afectadas.

Para despejar dudas, y con motivo del Día Mundial de la Menopausia, que se ha celebrado el 18 de octubre, EFE Salud ha consultado a la presidenta de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), Silvia P. González. Ante todo, la experta estima necesario aclarar que no todos los fármacos están desabastecidos ni en todas las dosis. Además, subraya que, según las comunicaciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), la mayor parte de los fármacos que faltan volverán a las farmacias entre octubre y noviembre.

Una situación «transitoria»

Los problemas de suministro registrados por la Aemps afectan a fármacos de terapia hormonal sustitutiva (THS), empleados en situaciones como la menopausia, el fallo ovárico precoz, la extirpación o el mal funcionamiento de los ovarios, o por las mujeres trans. Entre los afectados figuran el espray de estradiol Lenzetto o Bijuva, una combinación de 17β-estradiol y progesterona.

González sostiene que la situación puede solventarse cambiando la forma de administración o la marca, y recuerda que en septiembre salieron al mercado tres productos nuevos que tendrán existencias suficientes. No obstante, asegura que entre las mujeres que acuden a las consultas hay mucha preocupación, porque a algunas les han tenido que cambiar hasta tres y cuatro veces de tratamiento al no encontrar los medicamentos en las farmacias.

Según explica, se ha producido un efecto dominó en el que han caído las existencias de muchísimos fármacos. La presidenta de la AEEM dice tratar de transmitir tranquilidad a las mujeres: la situación es transitoria y se está haciendo todo lo posible para solventarla y evitar que se repita.

¿Qué pasa con las fórmulas magistrales?

Sobre la posibilidad de optar en las farmacias por fórmulas magistrales a base de estrógenos, como ha autorizado Cataluña, en sustitución de los fármacos no disponibles, la experta afirma que los especialistas siempre las dejan en un segundo lugar. Reconoce que algunas comunidades han optado por ellas, lo que considera mejor que interrumpir el tratamiento, pero recuerda que no se tienen las mismas garantías de seguridad y eficacia que con los fármacos, aunque se trate de farmacias que ofrecen las mayores garantías.

A principios de mes, fuentes de la Aemps señalaron a EFE que las fórmulas magistrales de fármacos a base de estrógenos deben ser el último recurso, porque su nivel de absorción es mucho menor.

Sin los efectos de las hormonas

Este panorama puede llevar a las mujeres a interrumpir los tratamientos hormonales pautados para los síntomas de la menopausia. Según González, si eso ocurre, se quedan sin los efectos de las hormonas en su organismo a los pocos días, lo que puede hacer reaparecer la sintomatología en cuestión de semanas.

El tiempo que tardan en aparecer los síntomas depende mucho de la intensidad que tuvieran antes de iniciar el tratamiento. Los primeros en notarse, incluso en cuestión de días, serían los síntomas generales, como los sofocos, el insomnio, la irritabilidad y los dolores articulares. La sequedad vaginal podría notarse algo después, en unas semanas.

Efectos a largo plazo en huesos y corazón

En cuanto a la protección ósea y cardiovascular que ofrecen estos fármacos a las mujeres en la menopausia, la presidenta de la AEEM sostiene que los efectos de la interrupción se verían a largo plazo. Por ello, subraya la importancia de que, en la medida de lo posible, las mujeres continúen con la terapia para no menguar su calidad de vida y mantener la protección de su salud a otros niveles, fundamentalmente el óseo y el cardiovascular.

"Una buena noticia"

González subraya que, al margen de este problema de desabastecimiento, que está en vías de solucionarse, el mercado de la terapia hormonal no solo no está abandonado, sino que está en crecimiento. A su juicio, las existencias se han agotado porque las mujeres utilizan más estos tratamientos, lo que considera una buena noticia.

La experta destaca que las mujeres deben saber que los tratamientos hormonales para los síntomas de la menopausia van a estar disponibles y que lo ocurrido no tiene nada que ver con problemas de eficacia o seguridad de los medicamentos.

Cuándo empezar con la terapia hormonal

Sobre cuándo deberían empezar las mujeres con la terapia hormonal por síntomas de menopausia, González no tiene duda: cuando la sintomatología es intensa y deteriora la calidad de vida. Y lo recomendable, concluye, es hacerlo cuanto antes, porque la ventana de oportunidad para mejorar el bienestar de la mujer abarca los diez primeros años de la posmenopausia.