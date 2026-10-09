Las cinco claves para evitar que una nueva pandemia nos vuelva a sorprender

¿Estamos preparados para afrontar una nueva enfermedad infecciosa? La investigadora del CSIC Margarita del Val cree que hoy tenemos más herramientas y experiencia que antes, pero considera fundamental seguir trabajando en cinco aspectos: investigación, reacción temprana, prevención, cooperación y divulgación.

Del Val, una de las principales voces de la divulgación científica en España, explica que la pandemia de COVID-19 dejó importantes lecciones y que ese aprendizaje puede ayudarnos a responder mejor ante la aparición de nuevos virus.

"Cada vez lo hacemos mejor, en cada situación aprendemos para la próxima", asegura del Val, quien afirma que la investigación permite adelantarse al surgimiento de nuevas enfermedades y saber cómo reaccionar. La investigación es el primer paso. Conocer los virus y estudiar cómo se comportan permite a los científicos adelantarse y saber qué hacer cuando aparece una nueva enfermedad.

Según Del Val, cada emergencia permite aprender qué ha funcionado y qué no, de manera que se pueda mejorar la respuesta ante la siguiente. Cuando aparece un nuevo virus, el tiempo es clave. Del Val destaca que una de las principales lecciones de la pandemia es la importancia de actuar rápidamente y anticiparse a lo que pueda ocurrir.

Aunque las nuevas enfermedades no siempre pueden predecirse, estar preparados permite detectar antes los problemas y responder con mayor rapidez.

La prevención es otra de las claves. La científica considera que la medicina está avanzando hacia un modelo en el que cada vez tiene más importancia evitar que las personas enfermen.

En este punto, destaca especialmente la vacunación. Aunque la científica señala la vacunación de niños como "indiscutible", admite que hace falta mejorar la información sobre cuestiones como la importancia de la vacunación en las personas mayores, quienes pertenecen a grupos de vulnerabilidad; aunque sostiene que vacunarse en estas situaciones es vital, ya que la vacunación no solamente es importante para pasar la infección, sino también para evitar secuelas, vivir más tiempo y con salud.

Las enfermedades infecciosas no entienden de fronteras. Por eso, la cooperación entre países y organismos internacionales es fundamental para detectar y controlar nuevos brotes. Del Val pone como ejemplo la respuesta frente al ébola, en la que diferentes organismos han trabajado conjuntamente para desarrollar ensayos clínicos en un tiempo récord.

La última clave es la divulgación. Para Del Val, la población necesita información clara para saber cómo actuar ante una emergencia sanitaria. La científica considera que la sociedad está ahora mejor preparada que antes de la COVID-19 y pone como ejemplo algo que ya se ha normalizado: utilizar una mascarilla cuando una persona puede contagiar a otras.

En resumen, para Margarita del Val, investigar, actuar rápido, prevenir, cooperar e informar son las cinco herramientas que pueden ayudarnos a afrontar mejor la próxima enfermedad infecciosa que aparezca