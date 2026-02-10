La incontinencia urinaria es habitual en adultos mayores pero "no debe normalizarse", según un experto

Es habitual que se asocie la incontinencia urinaria a los adultos mayores, esto es debido a que a partir de los 60 se empieza a perder elasticidad y tono muscular y esto afecta también al suelo pélvico. No obstante, puede haber diversas causas por las que esto ocurre y además existen diferentes tipos de incontinencia.

En el caso de las mujeres la incontinencia puede aparecer incluso mucho antes, ya que la maternidad a través de un parto vaginal debilita el suelo pélvico y aunque se puede recuperar, muchas mujeres no lo consiguen. Esta incontinencia suele ser conocida como incontinencia de esfuerzo y es aquella en la que se producen pérdidas de orina tras toser, o hacer algún ejercicio brusco como saltar y es sobre todo más frecuente en las mujeres. El doctor Nabil Manzour, ginecólogo de Policlínica Gipuzkoa, destacaba en Europa Press, que existen tratamientos para combatirla y que si no funcionan siempre se puede plantear una cirugía.

También puede agravarse a raíz de la menopausia y el cambio hormonal que sufren las mujeres, debilita el tejido muscular lo que puede llegar a producir la conocida incontinencia de urgencia, que es aquella en la que hay una necesidad apremiante de ir a orinar, "una necesidad súbita e intensa de orinar que no se puede contener, generalmente asociada a una hiperactividad del músculo de la vejiga". Destacaba el doctor. Existe la posibilidad de que ambos tipos de incontinencia se desarrollen lo que se conoce como incontinencia urinaria mixta.

"En mujeres, es frecuente, pero no es normal"

Manzour señala que en casos donde la incontinencia limita mucho la vida diaria u otros tratamiento no han sido eficaces se puede plantear una cirugía. "es una intervención relativamente corta, de unos entre 20 y 30 minutos, que consiste en colocar una banda o malla de sostén para devolver la uretra a su posición y función adecuadas".

Asegura que la tasa de éxito es muy alta (90%) y cuyas pacientes suelen notar la mejoría casi desde los primeros días, quedando muy satisfechas. El doctor destaca que la incontinencia es "una situación que no debe normalizarse". Y que aunque en mujeres sea algo frecuente, no es normal y tampoco hay que ocultarlo.

El doctor destaca que lo mejor ante una situación de incontinencia es consultar con un especialista para identificarla y aplicar el tratamiento correspondiente.

En el caso de los hombres, la incontinencia llega en edades avanzadas debido a la hiperplasia benigna de la próstata, esto se da cuando la glándula prostática se agranda y dificulta el vaciado completo de la vejiga, lo que se conoce como incontinencia por rebosamiento.

Por otro lado, también puede producirse incontinencia funcional, que es aquella que se produce cuando la persona no puede llegar al baño por impedimento físico de su cuerpo o sus funciones cognitivas.