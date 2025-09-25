Guipúzcoa apuesta por la formación en el cuidado de personas mayores

Con el envejecimiento de la población, la necesidad de que una mejor calidad de vida en esta etapa vital es cada vez más necesaria, sin embargo, lamentablemente el sector de los cuidados a personas dependientes está muy desatendidos. Muchos de estos cuidadores no son profesionales, sino familiares que acaban adoptando el papel y los que lo son, no están bien reconocidos ni en salario ni en necesidades. Un grito que cada vez ponen más el foco algunas asociaciones como por ejemplo la Fundación Pasqual Maragall que investiga el Alzheimer señalaba que las cuidadoras era un "colectivo olvidado"

Guipúzcoa estima que en su provincia habrá unas 36.000 personas en situación de dependencia en 2030 y ha decidido prepararse para esa nueva situación formando correctamente a cuidadores, estiman que en los próximos años necesitarán cerca 9.000 personas que estén formadas en cuidados.

Es la tercera edición en la que se ofrece este curso gratuito enmarcado en el programa ADINPREST tal y como remarca la diputación, el objetivo facilitar el acceso a la obtención del certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas en el domicilio a través de la vía no formal en relación a la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP), que otorga la Diputación Foral a personas dependientes que tienen contratada a una persona cuidadora profesional. En total, el objetivo es formar ahora a 80 personas, que se suman a las más de 200 que ya han recibido la formación en ediciones anteriores.