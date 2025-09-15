Fundación Pasqual Maragall alerta de la "falta de apoyo institucional" a los cuidados en Alzheimer

La Fundación Pasqual Maragall ha alertado de la "falta de apoyo institucional" a las personas cuidadoras de enfermos con Alzheimer, ya sean profesionales o familiares, así como de la sobrecarga que asumen y la escasa formación sobre la materia en España.

Son algunos de las conclusiones que recoge el informe 'Cuidando en Alzheimer', publicado por la fundación en el marco del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra el próximo 21 de septiembre, informa en un comunicado de este lunes.

La entidad pone de manifiesto una realidad "que recae principalmente sobre las familias" y, en particular, sobre las mujeres, y que tiene un alto coste económico y de salud.

42.000 euros de media

Las demencias, especialmente el Alzheimer, que afecta a unas 900.000 personas en España, generan un coste económico anual de 42.000 euros de media por personas diagnosticada, que puede ascender a 77.000 euros en fases avanzadas de la enfermedad.

La Fundación Pasqual Maragall subraya que el 86% de este gasto es asumido por las familias, mientras que solo un 8% corresponde a gasto sanitario.

Además, en 8 de cada 10 casos, el cuidado es asumido por un familiar, en un 76% por mujeres, hijas y esposas, que dedican una media de 70 horas semanales a esta labor.

Reto de salud y justicia social

La directora del Área Social de la Fundación, Laia Ortiz, señala que el 90% de las personas cuidadoras --mujeres en su mayoría-- afrontan "problemas psicológicos y físicos".

"El sistema de cuidados en España no les está dando la respuesta que necesitan, no estamos preparados para el impacto presente y futuro de las demencias. El Alzheimer no es solo un reto de salud, sino también una cuestión de justicia social", apunta.

Inversión y especialización

El informe resalta que España destina menos del 1% de su PIB a cuidados de larga duración, una cifra "muy por debajo" de la Unión Europea y que supone menos de la mitad de lo que invierten países nórdicos.

La falta de inversión se traduce en un sistema que atiende a las personas con demencias, de las cuales el 70% son casos de Alzheimer, "tarde y sin la especialización necesaria".

Según Ortiz, la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia ha incorporado recientes mejoras que espera que se aprueben en el Congreso.

"Sin embargo, la nueva normativa debe añadir la perspectiva de las demencias, ya que se sigue infravalorando el deterioro cognitiva y es clave para asegurar servicios profesionales adecuados y apoyo a las familias", apunta.

Formación y apoyo

El informe adelanta información del reciente estudio 'Cuidar Mejor', de la Fundación Pasqual Maragall con el apoyo del Imserso, que identifica las "principales necesidades" de los cuidadores profesionales.

Los resultados revelan que casi el 70% de las profesionales encuestadas --90% mujeres, de entre 45 y 65 años, con una media de experiencia de 8 años y estudios de formación profesional-- no ha recibido formación específica sobre el Alzheimer, aunque la mayoría manifiesta "un gran interés" en recibirla.