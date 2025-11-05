Gripe: riesgos y peligros para las personas mayores

Nos encontramos en pleno otoño y ya han arrancado en todas las comunidades autónomas las campañas de vacunación contra la gripe. Aunque las temperaturas ya están bajando y este virus puede irrumpir en cualquier momento, suele tener su punto álgido entre los meses de diciembre y febrero, es decir, en pleno invierno. Por lo que es esencial estar preparado para su llegada, sobre todo porque para las personas mayores puede resultar más peligroso.

Recientemente un estudio publicado en PNAS realizado por científicos de la Universidad de Nottingham señalaban que las personas mayores producen una proteína llamada apoplipoproteína D (ApoD) que afecta al metabolismo lipídico y la inflamación en mayor medida que a las personas más jóvenes. Por este motivo, la capacidad para resistir a la infección por parte de los adultos mayores es menor.

Además los síntomas a los que suele estar asociado la gripe pueden agravarse desde el cansancio extremo, el dolor articular o la deshidratación, además de la dificultad para respirar. Esto puede influenciar en otro tipo de enfermedades que ya tenga el paciente como insuficiencia cardiaca o diabetes incrementando el riesgo incluso de sufrir un ataque al corazón o un derrame cerebral.

Por ello es importante apostar la vacunación entre los grupos de riesgo, según expertos estudios relativos a la salud cardiovascular constataron que la vacuna de la gripe en pacientes con presión arterial alta podría reducir hasta un 18% el riesgo de fallecimiento por esta causa. También se reduce el riesgo de ictus isquémico en un 12% según señala la Asociación Española de Vacunología.

La Asociación Española de Vacunología aseguraba que la vacunación de la gripe era tan útil para proteger la salud cardiovascular como dejar de fumar.