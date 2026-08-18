Un estudio relaciona un mayor consumo de ultraprocesados con un mayor riesgo de cáncer de próstata

El estudio, publicado en The American Journal of Medicine, analizó los datos de 17.024 hombres estadounidenses de 18 años o más que participaron en la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición entre 2003 y 2023. Para determinar la cantidad de alimentos ultraprocesados que consumía cada participante, los investigadores utilizaron dos registros dietéticos de 24 horas y calcularon qué porcentaje de sus calorías diarias procedía de este tipo de productos.

Resultados del estudio

Los participantes fueron clasificados en cuatro grupos mediante el sistema NOVA, un método de clasificación ampliamente utilizado y validado. Los grupos iban desde aquellos cuya alimentación aportaba menos del 20 % de las calorías procedentes de alimentos ultraprocesados hasta quienes obtenían más del 44 % de sus calorías de estos productos. Los resultados mostraron que los hombres situados en los tres grupos con mayor consumo de alimentos ultraprocesados presentaban un 29 % más de riesgo de padecer cáncer de próstata que aquellos pertenecientes al grupo con menor consumo. En el caso de los dos grupos con mayor ingesta, el riesgo era un 30 % superior. La asociación se mantuvo después de tener en cuenta diferentes factores, entre ellos la edad, la raza y la etnia, el tabaquismo y la situación económica de los participantes. Tras estos ajustes, el incremento del riesgo se situó entre el 24 % y el 31 %.

Los investigadores también observaron que los hombres con el mayor consumo de alimentos ultraprocesados presentaban por sí solos un posible aumento del riesgo del 34 %, aunque este resultado no alcanzó significación estadística. Los autores señalan que esto podría estar relacionado con el menor número de casos de cáncer de próstata registrados dentro de ese grupo. "Entre los hombres adultos de esta población estadounidense representativa a nivel nacional, aquellos que consumieron mayores cantidades de alimentos ultraprocesados presentaron riesgos significativamente mayores de desarrollar cáncer de próstata", ha afirmado Charles H. Hennekens, autor principal del estudio y profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la FAU. El investigador ha señalado además que los resultados se incorporan a una evidencia científica cada vez mayor sobre los posibles efectos negativos de los alimentos ultraprocesados. En este sentido, ha subrayado la necesidad de realizar nuevos estudios observacionales a gran escala y ensayos aleatorizados que permitan poner a prueba esta relación de manera adecuada.

Una relación que se suma a otros riesgos para la salud

Los autores recuerdan que investigaciones anteriores ya habían relacionado un consumo elevado de alimentos ultraprocesados con mayores riesgos de sobrepeso y obesidad, enfermedades metabólicas, marcadores de inflamación y enfermedades cardiovasculares, principalmente ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. También se han asociado con un mayor riesgo de muerte prematura. En este contexto, los investigadores consideran que los posibles efectos perjudiciales de estos productos podrían requerir un proceso prolongado antes de que se traduzcan en cambios en las políticas de salud pública. Para explicar esta posibilidad, los autores comparan la situación con lo ocurrido con el tabaco, cuyos riesgos comenzaron a manifestarse a mediados del siglo pasado, pero para los que tuvieron que pasar décadas hasta que la evidencia acumulada y las actuaciones de responsables sanitarios impulsaron cambios destinados a reducir el consumo de cigarrillos.

Según los autores, un proceso similar podría producirse con los alimentos ultraprocesados a medida que aumente la evidencia sobre sus posibles efectos para la salud. "Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados es un reto complejo para la salud pública, sobre todo dada la prevalencia y accesibilidad de estos productos", ha señalado Timothy De Ver Dye, coautor del estudio, doctor, profesor y director del Departamento de Salud Poblacional de la FAU.