La UEx lleva a cabo un proyecto para mejorar la alimentación en personas mayores

La Universidad de Extremadura (UEx) ha lanzado NutriSenior 2030, una iniciativa que analiza los hábitos alimentarios reales de personas mayores de 65 años.

El objetivo es detectar barreras cotidianas y proponer soluciones prácticas adaptadas a su realidad que mejoren su alimentación y autonomía a través de una guía y una aplicación móvil.

El proyecto está coordinado por María Luisa Timón Andrada, catedrática de UEx, y cuenta con un equipo interdisciplinar formado por investigadores del área de Tecnología de los Alimentos de la Escuela de Ingenierías Agrarias y profesores de las áreas de Dirección de Empresas y Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de la Escuela de Ingenierías Industriales, responsables del análisis cualitativo de los datos obtenidos.

NutriSenior 2030 es un proyecto de innovación social que busca mejorar la alimentación y el envejecimiento saludable de las personas mayores de 65 años a partir de sus propias experiencias, hábitos y dificultades cotidianas relacionadas con la alimentación. El proyecto está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tiene una duración de un año y finaliza a finales de 2026.

"Es necesario comprender cómo comen realmente las personas mayores y qué dificultades encuentran en su día a día. El proyecto busca conocer sus hábitos alimentarios, teniendo en cuenta posibles barreras socioeconómicas, problemas a la hora de hacer la compra, leer el etiquetado, cocinar o conservar los alimentos, así como cambios en la alimentación asociados a la jubilación, la soledad o la convivencia familiar", explica María Luisa Timón.

Para ello, el equipo investigador ha llevado a cabo 30 entrevistas en profundidad a personas mayores de 65 años de distintos perfiles socioeconómicos y procedentes tanto de zonas urbanas como rurales de Extremadura.

Las entrevistas en profundidad se realizaron de forma individual, en los hogares de las personas participantes o en espacios públicos acordados.

Posteriormente, el trabajo desarrollado en la Feria de los Mayores y en la Universidad de Mayores de la UEx permitió contrastar y ratificar los principales resultados obtenidos en las entrevistas, incorporando además nuevas aportaciones y experiencias de personas mayores.

Los resultados preliminares muestran que los hábitos alimentarios varían significativamente en función de la edad, el hecho de vivir solo o en pareja, y la presencia de familiares, como hijos o nietos. El estudio revela que la alimentación cambia de forma notable cuando una persona vive sola, especialmente tras la jubilación, y que en muchos casos se produce un mayor desorden en horarios y comidas, explica en nota de prensa la UEx.

El análisis cualitativo también ha permitido identificar distintos perfiles, como mujeres que tradicionalmente se encargan de la compra y la cocina, hombres que delegan estas tareas, así como personas mayores, especialmente entre los 65 y 70 años, que son activas digitalmente. Esta diversidad resulta clave para adaptar las soluciones del proyecto a las distintas realidades sociales y tecnológicas.

A partir de estos resultados, NutriSenior 2030 desarrollará una guía práctica de alimentación y una aplicación móvil muy sencilla, diseñada para ser utilizada de forma accesible, principalmente a través de WhatsApp.

La herramienta ofrecerá recomendaciones claras, breves y adaptadas a los hábitos reales de las personas mayores, con el objetivo de que la tecnología sea una ayuda y no una barrera.