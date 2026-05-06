El servicio de Psicología del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa ha alertado sobre el impacto emocional de la menopausia en la salud mental de la mujer y han llamado a abordar esta etapa desde una perspectiva integral con un acompañamiento adecuado para afrontar esta etapa con mayor bienestar y calidad de vida.

"Durante este periodo es habitual experimentar síntomas como sofocos, insomnio, cambios de ánimo, ansiedad o sensación de falta de energía, factores que pueden influir en la salud mental y en el bienestar general de las mujeres", ha remarcado Paula Villacieros, psicóloga de Vithas Madrid La Milagrosa.

En este contexto, ha insistido en que la salud mental adquiere un papel "clave", ya que pueden aparecer o intensificarse otros factores como la ansiedad, la irritabilidad o la sensación de pérdida de control.

"Hay que tener en cuenta que cada mujer vive esta experiencia de una forma diferente y que no existen reglas sobre cómo debería sentirse, por lo que es muy importante escuchar al cuerpo y prestar atención a las emociones", ha apuntado la especialista.

En algunos casos, según ha explicado, los cambios emocionales pueden generar un malestar más intenso o persistente que pueden llegar a afectar a las relaciones personales, al descanso o al día a día. Para este tipo de casos, desde el centro han subrayado que acudir a un especialista en salud mental puede ayudar a comprender mejor los factores que influyen en las emociones, desarrollar estrategias para gestionar la ansiedad o la tristeza, fortalecer la autoestima y, en definitiva, facilitar la adaptación a esta nueva etapa.

En la misma línea, la especialista en Psicología ha incidido en que "cuidar la salud mental durante la menopausia es tan importante como atender la salud física". "Pedir ayuda cuando se necesita no es un signo de debilidad, sino una forma de afrontar esta etapa con mayor bienestar y calidad de vida", ha remarcado la doctora.

Dentro de este proceso, Villacieros ve "fundamental" contar con una serie de estrategias que pueden favorecer el bienestar emocional, como hablar de lo que se siente, mantener hábitos saludables, utilizar estrategias de manejo del estrés y dedicar tiempo al autocuidado.

El Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa ofrece un abordaje multidisciplinar que integra una consulta monográfica de menopausia. "Nuestro objetivo es ofrecer una atención personalizada que permita detectar de forma precoz posibles alteraciones psicológicas para abordar el impacto emocional de la menopausia", ha zanjado la especialista.