El ejercicio aeróbico y de fuerza y la fisioterapia son necesarios para tratar la fibromialgia

El tratamiento de la fibromialgia debe basarse en ejercicio aeróbico y de fuerza, en movimientos meditativos y, en algunos casos, en fisioterapia, según el reumatólogo del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, Joaquim J. Esteve, que ha defendido un tratamiento más allá de los fármacos en el que el paciente participe "activamente" en su propio proceso de mejora.

Además, ha declarado que una dieta adecuada, la meditación y las terapias psicológicas son necesarias para aprender a gestionar los síntomas de la enfermedad, ya que "no existe a corto o medio plazo un tratamiento único curativo".

Con motivo del Día Mundial de la Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, que se celebra el 12 de mayo, el 52º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Reumatología (SER) ha abordado los beneficios de terapias psicológicas de tercera generación y la posibilidad de visualizar el dolor a través de técnicas de imagen.

Los avances de los últimos años en neurociencia han demostrado que el dolor puede ser real "incluso sin una lesión estructural visible", lo que ha supuesto un "cambio importante" en su diagnóstico y abordaje clínico.

La ciencia reconoce a día de hoy tres tipos de dolor, como ha expuesto el especialista. El dolor nociceptivo producido por daño en tejidos, el dolor neuropático que aparece por lesión del sistema nervioso y el dolor nociplástico, el "más relevante" en la fibromialgia, debido a un procesamiento anormal de las vías del dolor sin existir un daño identificable. De hecho, este último ha sido reconocido oficialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la clasificación internacional de enfermedades, bajo el apartado dolor primario, donde se enmarca la fibromialgia.

En este sentido, Esteve ha detallado que las investigaciones con técnicas de neuroimagen evidencian que, cuando el paciente siente dolor, se activan determinadas áreas cerebrales -conocidas como la matriz del dolor-, lo que confirma que se trata de una "experiencia real con fundamento biológico".

Cansancio, trastorno del sueño y falta de concentración

"Hemos pasado de pensar en áreas aisladas del cerebro a entenderlo como un sistema de redes. En la fibromialgia observamos una hiperactividad que mantiene al organismo en un estado de alerta constante como si hubiera una amenaza permanente. Este hecho favorece el cansancio, el trastorno del sueño y otros síntomas de la enfermedad como la dificultad para concentrarse", ha puntualizado.

En cuanto a los mecanismos neuroquímicos, el especialista ha indicado que dentro de esta enfermedad se han detectado alteraciones en neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina que suelen estar disminuidos; mientras que el glutamato está aumentado en la ínsula (un área cerebral), lo que favorece "la amplificación del dolor".

En definitiva, en fibromialgia se han demostrado alteraciones funcionales, inflamatorias de bajo grado y pequeñas alteraciones estructurales cerebrales, pero con una "muy elevada variabilidad entre pacientes", de manera que no todos tienen las mismas alteraciones ni el mismo grado de afectación.

La fibromialgia es un síndrome de dolor crónico caracterizado por una alteración en la forma en que el sistema nervioso procesa las señales nociceptivas (vías del dolor), lo que provoca dolor musculoesquelético generalizado, fatiga, sueño de baja calidad y otros síntomas asociados.

Esta enfermedad afecta a un porcentaje significativo de población, en torno al 2,4 por ciento de población en España, lo que supone más de 900.000 personas afectadas, según el estudio EPISER.

Respecto a la investigación actual, Joaquim J. Esteve ha destacado varias líneas emergentes como los biomarcadores como los neurofilamentos de cadena ligera, otros avances en neuroimagen con inteligencia artificial y otros estudios sobre el papel de la neuroinflamación y la influencia de la composición de la microbiota intestinal.

"La fibromialgia debe entenderse como una enfermedad compleja del sistema nervioso con bases neurobiológicas claras. Aunque no exista aún una cura farmacológica se debe avanzar hacia modelos de atención centrados en el paciente, siento éste un agente activo en su recuperación", ha concluido.