Especialista aboga por terapia rehabilitadora, además de medicación, para fomentar autonomía del paciente de Parkinson

La directora médica de la compañía farmacéutica Cinfa, la doctora Alicia López de Ocáriz, ha manifestado que, "aparte de medicación, puede recurrirse a un tratamiento rehabilitador que fomente la autonomía del paciente" de Parkinson, por lo que el mismo deberá realizarse de forma simultánea a la medicación pautada por el especialista y siempre siguiendo sus indicaciones.

Este puede estar basado "en la fisioterapia, la logopedia, la nutrición, la terapia ocupacional o el apoyo psicológico, entre otras disciplinas", ha declarado con motivo de la celebración, este sábado, 11 de abril, del Día Mundial de esta enfermedad. "Es en este momento cuando resultan cruciales los hábitos y cuidados del día a día, tanto por parte del propio paciente como de las personas o familiares de su entorno cuidador", ha explicado.

Además, López de Ocáriz ha señalado que "dado que lo que realmente importa es la constancia", es importante focalizar "en actividades cotidianas que resulten interesantes y agradables para el paciente, con el fin de que poder mantenerlas a largo plazo". Todo en relación con este trastorno neurológico progresivo y degenerativo que, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), afecta a alrededor de 200.000 personas en el país,

La incidencia del Parkinson aumenta con la edad, y es que el 2 por ciento de la población de más de 65 años y el 4 por ciento de más de 80 padecen lo padecen. Aunque no se conoce exactamente la causa, sí que daña áreas del sistema nervioso encargadas de la actividad, los movimientos o el tono muscular del cuerpo, lo que lleva a la aparición de síntomas tan característicos como temblores en alguna extremidad mientras se está en reposo, rigidez en los músculos y lentitud de movimientos.

No obstante, "no necesariamente aparecen todos a la vez, por lo que, si observáramos uno o varios de ellos, debemos consultar al médico", ha subrayado López de Ocáriz, quien ha añadido que, "al principio, es posible que la persona apenas perciba molestias, ya que la medicación suele ayudar a controlarla". De hecho, pueden transcurrir años de una fase a otra de la enfermedad.

Recomendaciones

Por último, Cinfa ha expuesto una serie de recomendaciones, como alcanzar al menos 150 minutos por semana de ejercicio aeróbico de intensidad moderada; realizar ejercicios específicos para mejorar la movilidad; trabajar la voz y el habla, para lo que se puede recurrir a una ayuda profesional con un logopeda; mantener y promover la vida social; y seguir una dieta rica en fibra y mantener una hidratación adecuada.

Junto a ello, se apuesta por priorizar una correcta higiene del sueño, ofrecer cuidados más intensos en casos avanzados, llevar a cabo ejercicios de Fisioterapia respiratoria sencillos para evitar la acumulación de saliva y estar atentos a medidas clave para reducir el riesgo de caídas.