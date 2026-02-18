El envejecimiento biológico y la fragilidad son modificables con cambios de estilo de vida

Un estudio liderado por el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, del Hospital Clínico Universitario de València, aporta evidencia de que el envejecimiento biológico y la fragilidad no son procesos inevitables, sino potencialmente modificables mediante intervenciones de estilo de vida "bien diseñadas".

El objetivo principal de la investigación, cuyos resultados acaban de publicarse en Aging Cell, fue evaluar si una intervención basada en ejercicio físico supervisado y suplementación nutricional puede revertir la fragilidad y frenar el envejecimiento biológico, definido como el conjunto de cambios moleculares y funcionales que reflejan cómo envejece realmente el organismo, independientemente de los años cumplidos, según ha informado el Instituto en un comunicado.

La fragilidad es un síndrome geriátrico asociado a una capacidad de respuesta disminuida y una alta vulnerabilidad a los factores estresantes en el adulto mayor, que se traduce "en mayor dependencia y disminución de la calidad de vida que, si no se previene o se trata, aumenta el riesgo de discapacidad, hospitalización y muerte".

La fragilidad física se define por la presencia de tres de cinco características: debilidad muscular, lentitud en la marcha, baja actividad física, agotamiento (o fatiga) y pérdida de peso involuntaria. El punto de partida de la investigación es que la fragilidad es una condición reversible y representa una fase intermedia entre el envejecimiento saludable y la discapacidad, pero actualmente se carece de marcadores biológicos que permitan detectar de forma temprana los cambios celulares y moleculares asociados a este proceso o evaluar la eficacia real de las intervenciones enfocadas a revertir dicha fragilidad.

El estudio destaca por evaluar una intervención no farmacológica, segura y personalizada en personas mayores frágiles, integrando por primera vez en un contexto clínico real mejoras funcionales con biomarcadores del envejecimiento biológico, y demostrando su viabilidad y eficacia incluso durante la pandemia de COVID-19.

Además, aporta evidencias de que el envejecimiento biológico y la fragilidad pueden modularse mediante hábitos de vida saludables, integrando de forma longitudinal relojes epigenéticos obtenidos a partir de muestras de sangre con mejoras funcionales en una población habitualmente infrarrepresentada.

Estos relojes, sensibles a la intervención y medidos mediante técnicas poco invasivas, permiten detectar cambios cuantificables en la trayectoria del envejecimiento biológico en paralelo a la mejora clínica, abriendo nuevas vías para evaluar la eficacia real de programas preventivos y personalizar estrategias orientadas a prolongar la autonomía y la calidad de vida en la vejez", explica la doctora Mª Carmen Gómez Cabrera, una de las investigadoras principales del estudio.

Ejercicio físico supervisado y suplementación nutricional

La investigación evaluó el impacto de una intervención multidominio basada en ejercicio físico supervisado y suplementación nutricional sobre la fragilidad y el envejecimiento biológico en personas mayores frágiles que viven en la comunidad. El estudio se diseñó como un ensayo clínico controlado y aleatorizado, con una duración de seis meses. Un total de 47 personas mayores de 70 años fueron asignadas a un grupo de intervención o a un grupo control.

El grupo de intervención participó en un programa personalizado de ejercicio multicomponente (fuerza, resistencia, equilibrio y movilidad) tres veces por semana y recibió diariamente un suplemento nutricional rico en proteínas, vitaminas y minerales. El grupo control continuó con la atención habitual.

Antes y después de la intervención se realizaron evaluaciones clínicas, funcionales y nutricionales, junto con el análisis de marcadores moleculares de envejecimiento a partir de muestras de sangre, incluyendo relojes epigenéticos y una estimación de la longitud de los telómeros mediante una aproximación basada en el análisis de metilación del ADN. Esta metodología permitió analizar de forma integrada los cambios.