Ejercicio para mejorar las piernas hinchadas por varices o retención de líquidos

David, terapeuta y acupuntor ha compartido a través de su cuenta en la red social Instagram algunas técnicas para ayudar a las personas que sufren de piernas hinchadas debido a edema, la retención de líquidos o varices. La técnica combina un punto de presión y la elevación de piernas para fomentar el retorno venoso.

Tal y como explica este experto en Medicina Tradicional China, en primer lugar hay que localizar el punto maestro que se sitúa un poco por debajo de la rodilla, en el perfil de la tibia, para los más familiarizados con la acupuntura se trata del punto 9 del bazo. Para localizarlo, David explica que hay que subir por la tibia hacia la rodilla. Una vez localizado este punto el siguiente paso es colocarnos tumbados en el suelo con las piernas en alto y apoyadas en la pared. Esta postura tal y como detalla: "Mejora el retorno venoso y el drenaje de la sangre y de los fluidos estancados".

A continuación, en esta postura volvemos a localizar el punto maestro y comenzamos a masajearlo en círculos con una presión media durante unos dos minutos. Tal y como explica el post es un ejercicio cuyos efectos se notan a largo plazo por lo que es vital la constancia y la perseverancia.