Un experto resalta que el ejercicio físico es clave frente a la osteopenia y la osteoporosis

El jefe de Servicio de Rehabilitación del Hospital Quirónsalud Sur, Fernando Serrano, ha destacado que el ejercicio físico, combinando cardio y fuerza, es clave en el tratamiento y la prevención de la osteopenia y la osteoporosis, que afectan especialmente a las mujeres tras la menopausia.

"La osteopenia, o baja masa ósea, es una etapa anterior a la osteoporosis y no requiere tratamiento farmacológico en todos los casos, tan sólo si confluyen otros factores de riesgo de fractura, como son la edad (por la bajada de estrógenos), la existencia de antecedentes familiares, ser de raza blanca o asiática, el bajo peso, la dieta pobre en calcio, el consumo excesivo de cafeína y alcohol, el tabaquismo y el sedentarismo; entre otros", ha detallado Serrano.

Así, ha indicado que el tratamiento va dirigido a lograr hábitos de vida saludables, que incluyen dietas ricas en calcio y vitamina D y ejercicio físico. "El ejercicio procura un marco de fuerzas y tensiones locales que favorece la formación de tejido óseo, al tiempo que también la movilización pulmonar y sanguínea facilita un mayor aporte de oxígeno y nutrientes a las células óseas, lo que garantiza un mejor metabolismo", ha afirmado.

El programa de ejercicio físico debe incluir, según el experto, ejercicios de fuerza y de carga y ejercicios de resistencia. El volumen y la intensidad se deben adaptar a cada persona, aunque siempre suele ser una buena idea comenzar con cargas de trabajo próximas a las que se hacen habitualmente, apunta Serrano.

"Los ejercicios de fuerza moderada o alta deben espaciarse y realizarse cada 2-3 días (no cada día), aunque si son de baja intensidad, sí pueden hacerse a diario. En todo caso, conviene no olvidarse de estirar las estructuras trabajadas. "Sin duda el ejercicio físico en estas condiciones es la mejor vacuna contra la fragilidad", concluye el doctor Serrano.