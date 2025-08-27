La demencia no es inevitable: el 45% de los casos está ligado a factores modificables

En los últimos años se ha descubierto que la demencia no es algo inevitable. Aunque está muy relacionada con el envejecimiento, los expertos señalan que casi la mitad de los casos se podrían evitar si se actúa sobre ciertos hábitos y condiciones de vida. Esto significa que la prevención juega un papel fundamental, no solo el tratamiento.

Un informe publicado en 2024 indica que alrededor del 45% de los casos de demencia están vinculados a factores que se pueden cambiar. Algunos de ellos son: tener poca escolaridad, perder audición, fumar, beber demasiado alcohol, llevar una vida sedentaria, sufrir obesidad o diabetes, además de la depresión, la hipertensión, el colesterol alto, la contaminación, los golpes en la cabeza y el aislamiento social.

Demencia | iStock

Dentro de todos estos factores, hay algunos que tienen un peso mayor. Por ejemplo, la pérdida de audición y el colesterol alto explican por sí solos cerca del 7% de los casos. También influyen mucho la baja escolaridad y el aislamiento social, con un 5% cada uno.La depresión y la contaminación ambiental afectan a gran parte de la población y tienen un impacto muy importante en el desarrollo de la enfermedad.

Además, los investigadores destacan que en varios países ricos no se produjo el aumento de casos que se esperaba a finales del siglo XX. Esto se debe a mejoras en la calidad de vida, más acceso a la educación y un mejor control de enfermedades crónicas. Aunque el envejecimiento hace que la prevalencia siga estable, la incidencia ha bajado, lo que demuestra que prevenir desde etapas tempranas de la vida sí funciona y puede marcar la diferencia.