El verano, una época donde las personas mayores notan más la soledad no deseada

Aunque para muchas personas la llegada del verano supone una época feliz, donde relajarse y disfrutar de las vacaciones de verano, la familia y los amigos, para muchas personas mayores se convierten en unos meses donde la soledad se agudiza un poco más.

Por este motivo numerosas asociaciones ponen el foco durante estos meses del año para recordar que no debemos olvidar a nuestros seres queridos más mayores, si no viajan con nosotros a través de alguna llamada, una visita, una comida. Como así lo recordaba el programa Cuidopía junto a una viñeta de la entrañable Dominga habla sola.

También la fundación Grandes Amigos compartía un vídeo donde algunas personas mayores contaban lo que para ellas es el verano: "Como ya no me puedo mover como antes, no puedo salir de vacaciones" destacaba una de las protagonistas del vídeo.

El verano se convierte en días interminables en completa soledad. "Las personas mayores se van quedando solas y aisladas y eso va bajando la moral, es un círculo vicioso". Señalan desde la fundación.

"Es muy duro el sentirse solo, no el estar solo, el sentirse solo que es un sentimiento muy destructivo". Sentencia Teresa sobre la soledad no deseada a través de Grandes Amigos.