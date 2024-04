Casi cinco millones de españoles se sienten solos

La salud mental es un factor que ha ido cobrando cada vez más importancia desde la pandemia el pasado 2020. Sin duda, existen aspectos de la vida tanto controlables como incontrolables en los que, sin desearlo, pueden provocar un gran deterioro mental. Uno de ellos son las relaciones sociales. El aislamiento que ha ido generando las redes sociales han hecho que cada vez la población experimente con más frecuencia una soledad no deseada.

Al menos, así lo confirma un estudio expuesto en el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada (SoledadES). En ese sentido, este estudio sobre la juventud y soledad no deseada en España en 2024, tiene como objetivo visibilizar el problema que supone la misma. Para ello, llevó a cabo un experimento en el que contó con la colaboración de Cruz Roja. Realizado en pleno centro de Madrid este consistía en encerrar a una serie de personas en una urna de cristal.

Con ello, demostraron la sensación de encontrarse en un lugar que, a pesar de estar en un lugar concurrido de personas y con el bullicio, las personas realmente se sientes solas porque no se les presta atención.

Sin embargo, lo más alarmante del estudio es la franja de edad donde mayor se experimenta esta sensación. Y es que el 70% de las personas entre 16 y 29 años han confesado que se sienten solas o que alguna vez han experimentado la soledad en algún momento de su vida. Un aspecto sorprendente teniendo en cuenta que este sector de la población resulta uno de los que mayor hace uso de las redes sociales, experimentando una conexión como nunca antes en la historia.

La razón puede deberse a que existen ocasiones en los que se involucran tanto en las tecnologías que olvidan completamente el verdadero sentido de la interacción social. Es ahí cuando aparece la soledad no deseada, tal y como menciona Lydia González, portavoz del Observatorio SoledadES.

A pesar de que el estudio se centra en los más jóvenes, la soledad no deseada no tiene edad y puede afectar en la salud mental de las personas con especial gravedad. "Algunas investigaciones sostienen que la relación entre la edad y la soledad sigue un patrón en forma de U en la mayoría de las sociedades: las prevalencias más elevadas de soledad no deseada se observarían en la adolescencia y juventud temprana y durante la tercera edad". destaca el informe.