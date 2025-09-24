Caminar, el ejercicio que más se realiza entre los mayores de 65 años

Mantener una buena forma física es esencial para un envejecimiento saludable y uno de los ejercicios que más practican las personas mayores de 65 es el de caminar. Así lo señala el Observatorio de Go fit, que ha analizado los hábitos de ejercicio de sus usuarios en sus centros deportivos que transmitían en un comunicado.

Según los datos del estudio, en el que investigaron a 18.000 usuarios (46% hombres y 53% mujeres) el 61,5% de las personas mayores de 65 años dedica a menos 10 minutos en caminar al día y al menos el 54% le dedica una hora o más. Entre la franja de edad de 45 a 64 años este porcentaje de caminar al menos 10 minutos al día desciende ligeramente al 52%.

Personas mayores haciendo ejercicios de fuerza | iStock

No obstante, aunque caminar es un buen ejercicio cardiovascular y que no supone un gran impacto, los expertos en ejercicio señalan muchos de los seniors que usan los centros deportivos se centran también en los ejercicios de fuerza concretamente el 44% de los usuarios mayores de 65 suelen utilizar los centros de fuerza adaptada.

También destacan que los hombres mayores de 65 son los que suelen realizar más actividades físicas de forma intensa, más días, aunque las mujeres le dedican más tiempo en cada sesión.