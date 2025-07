Caminar un poco más rápido podría ayudar a los adultos mayores a mantenerse en forma

Un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) ha comprobado que caminar ligeramente más rápido (14 pasos por minuto más que el ritmo habitual) produce mejoras significativas en la función física de los adultos mayores frágiles o en riesgo de fragilidad, según publica 'PLOS One'. En un segundo estudio, los investigadores desarrollaron y probaron una aplicación para teléfonos inteligentes diseñada para medir con precisión el ritmo de la caminata, facilitando así la integración de esta práctica beneficiosa en la vida diaria.

La cadencia de la marcha (el número de pasos por minuto) es una forma intuitiva y pragmática de medir la intensidad de la marcha. El doctor Daniel Rubin, anestesiólogo de UChicago Medicine, se interesó en la cadencia gracias a su experiencia clínica en la evaluación de pacientes mayores que se preparaban para una cirugía. En un análisis secundario de un ensayo controlado aleatorizado, Rubin y sus colegas estudiaron a adultos mayores clasificados como frágiles o prefrágiles. Los participantes se inscribieron en programas estructurados de caminata dentro de sus comunidades de jubilados, guiados y evaluados por personal de investigación clínica, y se midió la cadencia con un dispositivo ajustado al muslo. A un grupo se le animó a caminar "lo más rápido posible de forma segura", mientras que otro grupo caminó a su ritmo habitual y cómodo.

Los resultados del estudio mostraron beneficios claros: aquellos que aumentaron su cadencia en al menos 14 pasos por minuto por encima de su ritmo habitual (aproximadamente 100 pasos por minuto) experimentaron mejoras sustanciales en su capacidad funcional, demostrada por su capacidad de caminar distancias más largas en una prueba estandarizada. "Las personas que no han experimentado la fragilidad no pueden imaginar la gran diferencia que supone no cansarse al ir al supermercado o no tener que sentarse mientras están fuera", añade Rubin.

Basándose en estos hallazgos, el equipo de Rubin creó una aplicación para teléfonos inteligentes llamada "Walk Test", que diseñaron específicamente para medir la cadencia de la caminata con precisión. "No confiábamos necesariamente en las analíticas integradas de los smartphones", declara Rubin. "En su lugar, creamos una aplicación que utiliza un novedoso método de código abierto para analizar los datos medidos por el teléfono y nos permite involucrar activamente a los usuarios en pruebas de caminata breves y deliberadas, garantizando una medición precisa".

Las pruebas de validación demostraron que la aplicación cuenta los pasos por minuto con una precisión excepcional, similar a la de los acelerómetros especializados de investigación. Rubin señala que Walk Test fue diseñado pensando en la accesibilidad y la facilidad de uso, además de la precisión.

La investigación destaca que caminar es un ejercicio ampliamente accesible con importantes beneficios para la salud. "Incluso caminar de forma casual tuvo efectos positivos en los participantes de nuestro estudio", asegura Rubin. Pero para quienes pueden hacerlo, aumentar su ritmo de caminata con prudencia puede producir resultados aún mejores.

Para usar la cadencia como guía para la intensidad de tu caminata, empieza midiendo tu ritmo habitual en pasos por minuto para establecer un punto de referencia. A partir de ahí, intenta aumentarlo ligeramente hasta encontrar un nivel que te resulte cómodo, pero más rápido.

Para mantener una cadencia constante y elevada, Rubin recomienda usar una aplicación de metrónomo para sincronizar tus pasos con un ritmo constante. Si bien la aplicación Walk Test, desarrollada por el equipo de investigación, aún no está disponible para el público, las aplicaciones de metrónomo son una alternativa sencilla que puede ayudar a los caminantes a mantener el ritmo y a seguir su progreso a lo largo del tiempo. Estos métodos pueden ayudar a integrar caminatas a un ritmo más rápido en las rutinas diarias, ofreciendo una estrategia simple pero efectiva para las personas que desean mantenerse más saludables y más independientes a medida que envejecen.