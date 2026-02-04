¿Por qué el cáncer es más común en adultos mayores?

Aunque el cáncer puede aparecer con cualquier edad, lo cierto es que es más frecuente a edades avanzadas, más del 60% de casos nuevos de cáncer se diagnostican en personas mayores de 65 años, para el 2030 este porcentaje podría aumentar incluso al 70%.

Que el riesgo de padecer este tipo de enfermedad aumente con la edad es debido al propio envejecimiento, es decir, nuestro organismo va sufriendo cambios al ir cumpliendo años, puede haber alteraciones genéticas y cambios en nuestro metabolismo que suelen disminuir las funciones renal y hepática, células que se dañan y que cuya regeneración se va debilitando, al disminuir nuestro sistema inmune y a esto se le va sumando también las patologías que pueden agravar la enfermedad como padecer hipertensión, diabetes, anemia, EPOC, artritis o enfermedades cardiacas, digestivas, urinarias, etcétera.

Tampoco nos podemos olvidar de los factores ambientales que también ayudan a que se desarrolle la enfermedad como el tabaquismo, el consumo de alcohol, una mala alimentación, la contaminación del aire. No obstante, en este sentido la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) han destacado que casi 4 de cada 10 casos de cáncer se deben a causas prevenibles.

En cuanto a los canceres más comunes en adultos mayores, según detalla SEGG (Sociedad Española de Geriatría y Gerontología) destacan en los hombres sobre todo el de próstata que aumenta sobre todo entre la población de edades de 65 a 85 años seguido por el de pulmón, colorrectal, vejiga y estómago y en el caso de la mujer lo encabeza el cáncer de mama, el colorrectal, estómago y uterino.