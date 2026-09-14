La Comunidad de Madrid adapta sus residencias públicas para ofrecer atención sociosanitaria continuada

La Comunidad de Madrid transformará progresivamente 21 de las 25 residencias públicas de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) en complejos de atención sociosanitaria continuada para mayores dependientes con un alto grado de fragilidad, según ha anunciado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante la primera sesión del Debate del Estado de la Región.

Una residencia para que padres e hijos puedan permanecer juntos

El Gobierno autonómico ya ha iniciado el estudio para desarrollar este proceso a lo largo de los próximos seis años. La nueva red contará con 5.500 plazas adaptadas a las necesidades de los usuarios, con el objetivo de ofrecer asistencia sanitaria continuada y reducir los reingresos hospitalarios. Dentro de este proceso, Ayuso ha avanzado también que en 2027 finalizará la remodelación integral de la residencia pública de Navalcarnero, que cuenta con una inversión de 26,7 millones de euros procedentes de fondos europeos. Tras las obras, dispondrá de siete unidades de convivencia reducidas y tendrá capacidad para 161 personas. También está previsto que el próximo año abra el primer centro residencial público especializado en personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro. Estará situado en la Finca de Vista Alegre, en el distrito madrileño de Carabanchel, y supondrá la reforma integral del edificio Fray Bernardino, con 60 plazas distribuidas en cinco módulos y un presupuesto de 12 millones de euros procedentes de fondos de la Unión Europea.

El Plan 40-40, uno de los ejes de la transformación de la red residencial madrileña, contempla 8.000 plazas en 40 residencias y otros tantos centros de día en la región, con una inversión de 500 millones de euros mediante un modelo de cooperación público-privada. Entre las primeras unidades y servicios especializados previstos se encuentra la futura residencia de Valdemoro, que estará destinada a personas mayores con hijos con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro. El objetivo será que ambos puedan permanecer juntos, recibir los apoyos que necesiten y desarrollar su proyecto de vida con la mayor autonomía posible. El plan contempla además unidades de atención psicogeriátrica en los centros de Humanes de Madrid y Moralzarzal, dirigidas a personas con enfermedad mental grave. Por su parte, las residencias de Usera y Villaverde, en Madrid, incorporarán escuelas infantiles para favorecer la convivencia intergeneracional y crear zonas comunes destinadas tanto a niños como a mayores.

Más de 300 viviendas con apoyo

Otra de las novedades anunciadas es la incorporación de más de 300 viviendas con apoyo destinadas a mayores con dependencia leve o moderada o que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Estas viviendas estarán disponibles en las nuevas residencias de Villa de Vallecas y Moratalaz, en Madrid, y en las de Alcorcón y Colmenar Viejo. Los apartamentos estarán integrados en los complejos residenciales y permitirán a sus usuarios mantener una vida independiente con los apoyos que necesiten. Cada uno contará con cocina, sala de estar, dormitorio y baño adaptado, además de wifi, servicio domótico, dispositivos de seguridad y alertas de humo y fuego y servicios de teleasistencia avanzada. Los residentes podrán utilizar también las zonas comunes y determinados servicios propios de las residencias y centros de día, como el gimnasio, el comedor, las aulas de talleres y los espacios exteriores.

A ello se sumarán servicios destinados a promover la autonomía personal y prevenir la dependencia, así como terapia ocupacional y fisioterapia. El Plan 40-40 contempla un total de 6.000 nuevas plazas residenciales y otras 2.000 de atención diurna. Al menos el 40 % estarán reservadas a la red pública de la Comunidad de Madrid, mientras que el resto serán de carácter privado y podrán utilizarse a través de la prestación económica conocida como cheque servicio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Tras las licitaciones de las residencias de Las Rosas y El Cañaveral, en los distritos madrileños de San Blas-Canillejas y Vicálvaro, respectivamente, la Comunidad de Madrid prevé publicar antes de final de año las correspondientes a otras 18 residencias y centros de día. Los proyectos de las 20 residencias y centros de día restantes se licitarán a lo largo de 2027.