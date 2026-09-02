Rutas Culturales 2026 de Madrid: viajes desde 350 euros para mayores de 55 años y 1.400 propuestas

La convocatoria de este año reúne 350.000 plazas y cerca de 1.400 rutas, entre las que se incluyen viajes nacionales, destinos internacionales, cruceros y mercadillos navideños. El programa, impulsado por el Gobierno regional en colaboración con la Unión de Agencias de Viajes (UNAV), tiene como objetivos fomentar la vida saludable y la autonomía personal y prevenir situaciones de soledad entre las personas mayores. La edición de 2026 incorpora nuevos destinos en las distintas modalidades de viaje y mantiene una amplia oferta para quienes buscan desde escapadas de pocos días hasta grandes viajes internacionales.

¿Quién puede participar?

En total, la programación está formada por 399 rutas nacionales, 867 internacionales, 79 cruceros y 49 mercadillos navideños. Dentro de las propuestas nacionales se encuentran 164 escapadas, 186 rutas por la Península y 49 viajes a Baleares y Canarias. La oferta internacional, por su parte, incluye destinos en Portugal, ciudades europeas e internacionales, circuitos exprés, itinerarios de media distancia y grandes viajes. Para acceder al programa es necesario ser residente en la Comunidad de Madrid y tener 55 años o más en el momento de realizar el viaje. También es necesario poder desenvolverse de forma autónoma, sin necesitar la ayuda de otra persona o de ayudas técnicas para las actividades habituales. Existe una excepción para los acompañantes, una persona mayor que viaje sola puede ir acompañada por otra persona mayor de edad que resida en la Comunidad de Madrid, aunque no tenga 55 años cumplidos. En cualquier caso, tanto el viajero principal como el acompañante deben residir y estar empadronados en la región.

Los precios dependen del destino y de la duración de cada itinerario. En la edición de 2026, las tarifas parten de 350 euros por persona para estancias de cuatro días en la Península y llegan hasta los 1.995 euros en determinados viajes internacionales de una duración mínima de ocho días. Todas las rutas deben cumplir unas condiciones generales establecidas dentro del programa. Entre los servicios incluidos se encuentran el alojamiento en hoteles de tres o más estrellas, la pensión completa, un programa de excursiones y visitas y un guía acompañante durante el viaje. Cada empresa participante puede ofrecer sus propios itinerarios, siempre dentro de las condiciones fijadas para el programa. Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de nuevos destinos en las diferentes modalidades. Entre las rutas nacionales aparecen el Balneario de Rocallaura, Extremadura y Navarra, San Sebastián y el sur de Francia.

Cómo reservar las Rutas Culturales 2026

En el apartado de escapadas se han incorporado propuestas vinculadas a balnearios de Guitiriz, Aguas Santas y Mondariz, además de experiencias como la zambomba jerezana, los cerezos en flor del Valle del Jerte o las luces de Navidad en Málaga. Los circuitos exprés también cuentan con nuevas propuestas, entre ellas Bélgica y Luxemburgo, la campiña inglesa, los Cotswolds y Oxford, y un recorrido por Milán, Turín y los lagos del norte de Italia. En los viajes internacionales se incorporan destinos como la isla de Evia, Argelia y un itinerario dedicado a la memoria de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La categoría de grandes viajes suma propuestas en Tanzania, California, Florida, Laos, Kerala y Rajasthan, en India, mientras que entre los nuevos cruceros figura un recorrido por el Caribe de República Dominicana. Las reservas de esta edición comenzaron el 3 de marzo de 2026 y deben realizarse de manera presencial en alguna de las 741 agencias de viajes autorizadas repartidas por la Comunidad de Madrid. La propia Comunidad dispone de información sobre las empresas participantes y los folletos de las rutas para consultar la oferta disponible.

Entre las agencias encargadas de comercializar las rutas se encuentran Viajes El Corte Inglés, Halcón Viajes, IAG7, Cibeles, BTravel, Nautalia y Caminos Senior. Cada una de ellas desarrolla su propia oferta de viajes, respetando las condiciones generales establecidas en el programa. Además, el programa contempla 350 plazas gratuitas para cuidadores no profesionales de personas reconocidas en situación de dependencia que reciben una prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Con esta nueva edición, las Rutas Culturales de la Comunidad de Madrid amplían las posibilidades de viaje para los mayores de 55 años, desde escapadas nacionales y destinos europeos hasta grandes recorridos internacionales y cruceros, con una oferta que en 2026 alcanza las 350.000 plazas y cerca de 1.400 itinerarios.