Tenerife, Malta, Atenas, Marrakech y Roma encabezan las preferencias para viajar fuera de la temporada habitual

La búsqueda de temperaturas más moderadas y una menor ocupación turística está impulsando las escapadas durante este mes, especialmente hacia algunos de los principales destinos de Europa y el norte de África.

Mayor ocupación en un mes menos turístico

Esta tendencia permite además a los operadores turísticos mantener su actividad a pleno rendimiento durante una época que tradicionalmente queda fuera del periodo de mayor demanda. En este contexto, la compañía de distribución de visitas guiadas y excursiones en español Civitatis ha seleccionado varios destinos que reflejan el dinamismo de la demanda durante esta fase del año. Según señala la compañía, el mantenimiento de la oferta de actividades durante septiembre permite a los viajeros conocer los destinos con mayor tranquilidad y completar sus estancias con propuestas adaptadas al final del verano.

En el mercado nacional, las Islas Canarias se mantienen como uno de los destinos con mayor estabilidad en las reservas. Entre ellas, Tenerife concentra una oferta orientada principalmente a las actividades marítimas y a las rutas de navegación en catamarán ecológico para el avistamiento de cetáceos. Estas propuestas cuentan con precios de partida desde los 47 euros. Fuera de España, el archipiélago de Malta destaca como uno de los puntos de atracción del Mediterráneo. La oferta incluye cruceros diarios y recorridos por algunas de sus principales islas, como Gozo y Comino, opciones que permiten descubrir el territorio a través de actividades marítimas.

Capitales europeas como destinos favoritos

Las capitales culturales europeas también experimentan una reactivación del turismo urbano durante septiembre, favorecida por el descenso de las temperaturas. Es el caso de Atenas, donde los visitantes pueden recorrer el conjunto arqueológico de la Acrópolis y el casco histórico de Plaka durante el atardecer. Los itinerarios disponibles parten de los 46 euros. Una dinámica similar se registra en Roma, donde la demanda turística se dirige hacia recorridos guiados por algunos de los principales enclaves históricos de la ciudad, como el Coliseo, el Foro Romano y el Palatino.

Por su parte, los destinos del norte de África también experimentan un repunte en la contratación de rutas de media distancia. Entre ellos destaca Marrakech, desde donde se organizan itinerarios de tres días hacia la zona del desierto de Merzouga. Estas rutas atraviesan la cordillera del Atlas y las gargantas del Todra antes de finalizar con pernoctaciones en haimas tradicionales situadas en el entorno de Erg Chebbi. De esta forma, septiembre se presenta como una alternativa para quienes buscan prolongar sus vacaciones después de agosto y descubrir destinos turísticos con menor densidad de ocupación y temperaturas más moderadas, al tiempo que se mantiene activa la oferta de visitas guiadas, excursiones y actividades en algunos de los principales enclaves turísticos europeos y del norte de África.