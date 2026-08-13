Así identificarás las llamadas comerciales a partir de ahora: el prefijo 400 será obligatorio

A partir del próximo 17 de octubre, los ciudadanos recibirán todo tipo de llamadas comerciales con el prefijo 400 antes del número de teléfono. Desde esa fecha, todas las comunicaciones de carácter comercial deberán realizarse desde números de nueve dígitos que comiencen por dicho prefijo, una medida que permitirá reconocer de forma sencilla este tipo de llamadas y facilitará el bloqueo de aquellas que no cumplan con la normativa.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública aprobó esta medida el pasado mes de abril. El ministro Óscar López ha recordado su entrada en vigor durante la presentación de los datos de las consultas realizadas entre enero y junio al servicio 017, el canal gratuito y confidencial del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) destinado a resolver dudas sobre ciberseguridad y estafas digitales.

La llegada de este prefijo forma parte del conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno para luchar contra las estafas telefónicas y los fraudes a través de mensajes de texto. Según ha explicado López, los operadores de telecomunicaciones ya han bloqueado más de 300 millones de llamadas y 26,6 millones de mensajes desde que se puso en marcha este plan.

Números solo de entrada, sin posibilidad de devolver la llamada

Con la nueva normativa, los operadores deberán impedir que las llamadas comerciales se realicen desde prefijos distintos al 400. Además, estos teléfonos serán únicamente de entrada, por lo que los usuarios podrán recibir llamadas desde ellos, pero no devolverlas. Con esta restricción se busca evitar que una persona pueda convertirse en víctima de un fraude al intentar devolver la llamada a un número desconocido.

La resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) establece que esta nueva numeración busca facilitar que los ciudadanos puedan reconocer las llamadas comerciales y mejorar el uso de los recursos públicos destinados a la numeración telefónica. La medida responde, además, a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada en diciembre del año pasado, que ya contemplaba la creación de una numeración específica para este tipo de llamadas.

Los SMS también tendrán restricciones

El plan contra las estafas telefónicas se completará con otra medida que entrará en vigor a partir del 15 de septiembre. Desde ese día, las compañías telefónicas deberán bloquear los mensajes de texto enviados desde cualquier alias que no figure en la base de datos oficial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Los alias son los nombres que utilizan empresas, administraciones y otras entidades para identificarse cuando envían un mensaje de texto. Con esta nueva medida se pretende evitar las campañas de 'smishing', en las que los delincuentes se hacen pasar por bancos, compañías, organismos públicos u otras entidades para engañar a sus víctimas.