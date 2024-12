Raphael, sobre las referencias musicales de su nuevo disco: "Para mi Édith Piaf siempre ha sido la mejor"

Raphael, uno de nuestros cantantes más internacionales, ha visitado este lunes El Hormiguero 3.0. El artista de Linares presentó durante el programa su nuevo disco, llamado 'Ayer… aún', donde rinde homenaje a la canción francesa y a grandes artistas como Charles Aznavour, Jacques Brel, y la inigualable Édith Piaf.

Sobre Édith Piaf contó una anécdota personal que ha marcado su vida: "Empecé mi carrera poquito a poquito, cuando salí del coro y empecé a respirar, cuando empecé a batallar con mi carrera, escuchaba la música que sonaba en la radio, y en aquella época se llevaba mucho la canción francesa".

"No sé qué edad tendría, 18 o por ahí, cuando me llamaron de Valencia para ir al Parador del Foc, celebraban las Fallas de Valencia con artistas franceses. Iban los más top, a mi me contrataron para telonear a Édith Piaf".

"Se puso mala, no llegó a Valencia, y tres años después fui a París a trabajar y pensé que quería cantar con ella, pero había muerto. Siempre la he tenido en mi recuerdo como la mejor, he grabado muchas canciones francesas a lo largo de mi carrera, pero no tenía un disco entero de canción francesa, y mi único dueto es con Madame Piaf". Raphael se refiere a la icónica canción Je ne regrette rien, donde canta junto a la inolvidable Édith Piaf.

Durante El Hormiguero 3.0, Raphael también ha contado cuáles han sido los conciertos qué más le han impresionado, entre los que están Elvis Presley, Liza Minelli y ABBA.