La inteligencia artificial transforma las compras, pero hay un hábito que los mayores no abandonan

El informe refleja que, aunque el comercio digital continúa creciendo, los consumidores sénior mantienen una clara preferencia por los canales tradicionales. El 71% busca información en internet antes de adquirir un bien de equipamiento, pero el 79% sigue prefiriendo acudir a las tiendas físicas para comparar los productos. Además, el 26% de los mayores de 60 años asegura no haber realizado nunca una compra por internet.

Precio, calidad y consumo responsable

En conjunto, el estudio muestra que el 15% de las compras en Europa ya se realizan a través de internet, mientras que una de cada cinco personas utiliza la inteligencia artificial para obtener más información y comparar productos antes de decidirse por una compra. Los resultados revelan que los consumidores de mayor edad prestan una atención especial al precio y a la calidad de los productos. Además, muestran una mayor inclinación hacia el consumo sostenible, ya que una de cada tres personas mayores prefiere reparar un producto antes que sustituirlo por uno nuevo.

El estudio también refleja diferencias en los hábitos de consumo respecto a otras generaciones. El 91% de los mayores de 60 años afirma darse un capricho de vez en cuando, frente al 83% de los menores de esa edad. Al mismo tiempo, el 88% considera importante disfrutar de comodidad, aunque procura evitar los gastos innecesarios, situándose once puntos por encima de los consumidores más jóvenes en esta actitud de compra. El informe analiza igualmente la percepción económica de los europeos. La valoración media del contexto general alcanza un 5,2 sobre 10. Suecia (5,9) y Polonia (5,8) son los países más optimistas, mientras que España obtiene un 5,3, ligeramente por encima de la media. Francia y Rumanía registran las puntuaciones más bajas, con un 4,7. Cuando los encuestados valoran su situación personal, la percepción mejora hasta una nota media de 6,1. En este apartado, España vuelve a situarse en la media europea.

Los mayores ahorran más e invierten menos en España

El aumento de los precios sigue siendo una de las principales preocupaciones. El 88% de los europeos considera que los precios han subido y españoles e italianos son quienes perciben un mayor incremento, pese a que la inflación en ambos países se mantiene controlada. De cara a 2026, el 47% de los españoles tiene intención de aumentar su gasto, ligeramente por encima de la media europea del 45%. Sin embargo, el deseo de ahorrar continúa siendo mayor, el 56% de los europeos prevé incrementar sus ahorros, especialmente en países como Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido y Suecia. La investigación también pone el foco en la planificación financiera de los sénior. El 61% asegura haber realizado alguna inversión para preparar económicamente la jubilación, siendo Bélgica y Reino Unido los países donde esta práctica está más extendida, principalmente a través de inversiones inmobiliarias.

España, en cambio, se sitúa como el país con menor porcentaje de inversores entre los mayores de 60 años, solo el 43% afirma haber realizado alguna inversión. En cuanto al ahorro, el estudio destaca una diferencia significativa entre generaciones en los países mediterráneos. En España y Portugal, el 41% de los mayores afirma tener capacidad para ahorrar, frente al 27% de los jóvenes. Asimismo, más de la mitad de los sénior considera que el poder adquisitivo ha disminuido durante la última década, lo que ha ampliado la brecha económica entre generaciones. Pese a ello, el 80% cree que es muy importante ayudar económicamente a hijos y nietos. En España este porcentaje asciende hasta el 89%, aunque únicamente el 53% afirma contribuir de forma efectiva a los gastos de sus descendientes.