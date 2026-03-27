La conmovedora reacción de un hombre al recuperar el audio de su mujer fallecida tras creer que lo había perdido para siempre

Hay historias que llegan directas al corazón y la de este hombre británico ha logrado conectar con miles de usuarios. En 2003, Stan Beaton tomó una decisión sencilla que con el tiempo se convertiría en un gesto profundamente significativo: guardar un mensaje de voz de su esposa Ruby tras su fallecimiento.

Este hombre lo escuchó durante años para recordar su voz y mantener viva su memoria cada vez que lo necesitara.

Sin embargo, casi una década después, ese recuerdo desapareció de forma inesperada, ya que el mensaje fue borrado accidentalmente durante una actualización del sistema de la compañía de telecomunicaciones Virgin Media, dejando a Beaton devastado.

Cuando la empresa tuvo conocimiento del valor emocional que acababa de perder, decidió intervenir y un equipo de 11 ingenieros asumió la tarea de intentar recuperar el mensaje.

El trabajo no fue fácil, pues se enfrentaron a un proceso complejo que implicaba revisar sistemas antiguos y copias de seguridad, algo que definían como "buscar una aguja en un pajar".

Tras aproximadamente tres días de esfuerzos técnicos, el equipo logró localizar y restaurar el archivo, permitiendo a Stan volver a escuchar la voz de su esposa.

Cuando Stan volvió a escuchar la voz de su esposa, rompió en llanto. Un momento lleno de emoción y ternura, cuya reacción grabaron y se hizo viral, demostrando hasta dónde están dispuestas a llegar las personas para recuperar un recuerdo profundamente significativo.

De hecho, el caso fue recogido en 2015 por la BBC, medio al cual Beaton señaló que no había cambiado nunca de compañía de teléfono por miedo a no poder volver a oír la voz de su esposa.

Sin duda, una historia que pone en valor el significado emocional de los recuerdos en plena era tecnológica.